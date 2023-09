Dogern – In diesem Jahr gibt es in Dogern am 24. September wieder ein Herbstfest im Bereich in der Hauptstraße, wo auch erneut der Flohmarkt stattfindet. Nicht nur während seines Familienfests gibt es beim Möbelmarkt von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag. Diese Regelung trifft für den gesamten Ortsbereich zu. Groß ist die Anzahl der Teilnehmer, die mit ihrem Angebot zahlreiche Besucher erwarten. Mit dabei sind der Bauernmarkt Rüttehof, erstmals auch Koppert Media, die Landgasthöfe „Hirschen“ und „Tröndle“, das Schuhhaus Fricker, die Metzgerei Winkler, MKG Hochrhein, der Möbelmarkt Dogern, der „Rheinhof Gampp“, das Restaurant „Unico“, das Autohaus Probst und Ofenbau Francois.

Weil die Handels- und Gewerbegemeinschaft ruht, organisiert die Gemeinde Dogern die Organisation des Flohmarkts. Zahlreiche Teilnehmer haben sich bereits angemeldet und werden eine große Auswahl an Raritäten, brauchbaren Artikeln, Liebhaberstücken, Büchern und Kleidung sowie kulinarischen Köstlichkeiten anbieten. Anmeldungen sind noch möglich bei Karin Kuster, Schuhhaus Fricker, Telefon 07751 6386, sowie ab 17 Uhr bei Sonja Ebi, Dogerner Narrenverein, Telefon 0157 57366232, oder per E-Mail an Sonja-Ebi@freenet.de.