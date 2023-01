zum Jahreswechsel haben wir die Bürgermeister im westlichen Landkreis Waldshut wieder um die Beantwortung von acht teils persönlichen, teils die Gemeinde betreffenden Fragen gebeten. Hier veröffentlichen wir die Antworten des Dogerner Bürgermeisters Fabian Prause.

Herr Prause, was hat Sie vergangenes Jahr beruflich oder persönlich besonders gefreut?

Der Dogerner Bürgermeister Fabian Prause. | Bild: Fabian Prause

Sehr gefreut hat mich, dass nach der Pandemie das gesellschaftliche Leben langsam wieder hochgefahren wurde und Veranstaltungen und Vereinsfeste wieder stattfinden konnten. In Dogern blicken wir auf ein tolles Dorffest, einen sehr schönen und guten besuchten Weihnachtsmarkt und zahlreiche Feste und Konzerte der Vereine zurück.

Gab es etwas besonders Unerfreuliches?

Der Krieg in der Ukraine und die Tatsache, dass aufgrund der aktuellen Umstände (Inflation, Krieg, Pandemie und so weiter) die Gewerbesteuereinnahmen aktuell stark zurückgegangen sind. Dies erfordert leider die Verschiebung von wichtigen Projekten.

Welches ist das wichtigste Projekt, das vergangenes Jahr in Ihrer Gemeinde verwirklicht wurde?

Wir konnten die Sanierung der Christof-Stoll-Straße nach 1,5 Jahren Bauzeit abschließen. Mit fast 2 Millionen Euro ein Großprojekt in unserer Gemeinde.

Zur Person Fabian Prause, geboren 1988, ist seit 2017 Bürgermeister der Gemeinde Dogern gewählt. Der gebürtige Waldshuter ist parteilos und wohnt mit seiner Partnerin in Dogern. Prause machte beim Landratsamt Waldshut eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und studierte Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Nach dem Abschluss als Bachelor 2012 war er bis 2017 beim Ordnungsamt der Stadt Waldshut-Tiengen beschäftigt, zuletzt als Leiter des Straßenverkehrsamtes.

Was ist die wichtigste Sache, die auf Ihrem Schreibtisch liegenblieb?

Hmm, da fällt mir ehrlich gesagt aktuell gar nichts ein. In der Zukunft warten aber noch viele spannende und wichtige Projekte auf unsere Gemeinde.

Warum könnte 2023 ein besseres Jahr für Ihre Gemeinde werden als 2022?

Weil wieder spannende und sehr wichtige Projekte für unsere Gemeinde vor der Fertigstellung stehen.

Was wünschen Sie sich 2023 persönlich?

Frieden auf dieser Welt!

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Ihre Gemeinde. Sie haben die Möglichkeit, zu einem persönlichen Gespräch mit ihm. Was sagen Sie ihm?

Hören Sie wieder mehr auf die Funktionsträger vor Ort, bevor Sie Entscheidungen treffen und Gesetze erlassen! Bauen Sie Bürokratie ab und nicht wie aktuell erlebbar sinnlos Bürokratie und Hürden auf!

Welche Schlagzeile über sich selbst oder über Ihre Gemeinde würden Sie 2023 gerne lesen?

„Große Umfrage kommt zum Ergebnis, über 95 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner aus Dogern leben gerne hier.“