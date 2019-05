von SK

Es ist wieder soweit: Die Jugend engagiert sich noch in diesem Monat für besondere Projekte. In der Zeit vom 23. Mai bis 26. Mai beteiligen sich Pfadfinder Dogern an der 72-Stunden Aktion der Erzdiözese. Hierüber informierte Bürgermeister Fabian Prause das Gremium. Schon in der Vergangenheit haben die Jugendlichen daran teilgenommen und im Jahr 2009 das Feuerwehrgerätehaus mit einem neuen Farbanstrich versehen.

Herrischried-Hogschür Zwei Studenten aus Herrischried bringen Tempo in die Zubereitung der Currywurst Das könnte Sie auch interessieren

Nach zahlreichen Gesprächen mit den Pfadfindern, der Gemeindeverwaltung und dem Kreisforstamt zur Projektfindung wurde festgelegt, dass sich die Jugendlichen im Bereich des ehemaligen Zeltplatzes zwischen Dogern und Albbruck engagieren werden.

Insektenhotel und Waldlehrpfad

Diese Fläche soll zum Grillplatz umgewandelt werden. Vorgesehen ist neben dem Anlegen der Grillstelle, Bänke und Tische mit Holz aus dem Dogerner Wald zu zimmern, ein Insektenhotel zu bauen, einen Waldlehrpfad mit bis zu acht Stationen anzulegen und eine Wald-Xylophon zu bauen. Das Projekt wird mit der bereits vorliegenden Zusage von 1000 Euro aus dem KKL-Nachbarschaftsfond unterstützt. Der Platz soll künftig den Pfadfindern für Gruppenstunden und Veranstaltungen zur Verfügung stehen aber auch von der Allgemeinheit genutzt werden können.