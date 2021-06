von Susanne Eschbach

Das runde Leder rollt momentan in den Stadien Europas und das sogar wieder mit Zuschauern. Selbst ein Public Viewing hat Unternehmer Elmar Huber in seiner Huber-Arena in den Langfuhren wieder aus der Taufe gehoben. Auch wenn Jogis Jungs das erste Spiel „vergeigt“ haben und das sogar durch ein Eigentor von Nationalspieler Mats Hummels, werden von den Fans der deutschen Nationalmannschaft immer noch kräftig die Daumen gedrückt. Denn noch ist nicht entschieden, wer in diesem Jahr nach dem Pokal greifen darf.

Wir haben vier bekannte Gesichter aus Bad Säckingen befragt, wie und wo sie sich die EM 2021 anschauen. Ob vor dem Fernseher im heimischen Wohnzimmer, beim „Rudelgucken“, mit der Familie, mit Freunden oder einfach ganz alleine bei einer kühlen Flasche Bier und einer Tüte Chips. Und dann wollten wir natürlich wissen: Wer wird in diesem Jahr Europameister?

Franc Morshuis, Geschäftsführer Aqualon-Therme. | Bild: Susanne Eschbach

Franc Morshuis

„Keine Frage: Holland wird natürlich Europameister“, ist sich Franc Morshuis, Geschäftsführer der Aqualon-Therme sicher. Er möchte sich die Spiele gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen ansehen. Bei gutem Wetter wird er auch mal ein Public Viewing besuchen. „Wir haben haben bei uns in der Therme viele Nationalitäten beschäftigt und haben somit einen guten Wettbewerb untereinander“, sagt er. Der Geschäftsführer hat für alle Mitarbeiter ein Tipp-Spiel organisiert.

Jochen Frank Schmidt, Intendant des Gloria-Theaters. | Bild: Gloria-Theater

Jochen Frank Schmidt

Der größte Fußballfan bei Jochen Frank Schmidt, dem Intendant des Gloria-Theaters, sitzt bei ihm zu Hauses auf dem heimischen Sofa. Es ist nämlich sein neunjähriger Sohn, der sich bestimmt kein Spiel entgehen lässt. Erst recht nicht, wenn die Deutsche Mannschaft auf dem Spielfeld steht. „Ich gehe aber bestimmt auch mal in eine Kneipe“, sagt er. Denn dort lässt es sich so schön fachsimpeln. Wer Europameister wird? „Europameister wird hoffentlich Deutschland“. Jochen Frank Schmidt drückt auf jeden Fall fest die Daumen, das es klappt.

Melanie Bächle, der Trompeter von Säckingen. | Bild: Susanne Eschbach

Melanie Bächle

Für die EM legt sogar der Trompeter von Säckingen, Melanie Bächle, die Trompete aus der Hand und drückt stattdessen die Fernbedienung. Die zurückliegende Zeit haben Melanie Bächle etwas vorsichtiger gemacht, weshalb sie sich das Turnier in diesem Jahr nur im kleinen Kreis mit Freunden und der Familie ansehen wird. „Ich hoffe natürlich auf einen Sieg unserer Elf“, sagt sie. Aber sollte das nicht funktionieren, hat sich Melanie Bächle bereits einen Plan B zurechtgelegt: „Ich freue mich auch gerne auch mit den Teams unserer Bad Säckinger Partnerstädte“.

Stefanie Brand, Verwalterin Schloss Schönau. | Bild: Susanne Eschbach

Stefanie Brand

Zwei Fußballherzen schlagen in der Brust der Verwalterin Stefanie Brand vom Schloss Schönau. Sie wünscht sich natürlich, das Deutschland Europameister wird. Doch ihr Freund ist Italiener und darum drückt sie auch dort kräftig die Daumen. Sie sieht sich das Turnier ebenfalls mit ihrem Freund und der Familie an und war begeistert vom Auftaktspiel der Deutschen Mannschaft: „Sie haben zwar verloren, aber sie haben endlich mal wieder wie Weltmeister gespielt“, sagt sie. „Ich dachte eigentlich, sie sind in einer schlechteren Verfassung“. Das die italienische Mannschaft so erfolgreich ist, freut sie. „Die Mannschaft zeigt wirklich schönes Fußball“.