von sk

Weil er ausfällig gegen Mitarbeiter und Kunden eines Bad Säckinger Einkaufsmarkts reagierte, erhielt ein Gesichtsmasken-Verweigerer eine Anzeige wegen Beleidigung in Einkaufsmarkt. Wie die Polizei meldet, betrat der 44-jährige Mann am Dienstag gegen 11.30 Uhr den Markt an der Schützenstraße ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung. Hierauf angesprochen, soll er ausfällig geworden sein und mehrere Mitarbeiter und Kunden beleidigt haben. Durch die hinzugerufene Polizei wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt und er wird angezeigt.