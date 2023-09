Durch die Vermittlung des Sängerkameraden Winfried Ays (Präsident des Freundeskreises Näfels/Bad Säckingen und Sänger im Männerchor Wehr), haben sich die Sänger und ihre Ehefrauen im Franziskanerkloster Marienburg in Näfels, Bad Säckingens Partnerstadt, getroffen. Dort wurden sie von Paul Zahner, dem Abt des Klosters, empfangen und durch die Anlage geführt. Mit dabei war eine große Delegation mit Daniela und Bruno Gallati, Peter Neumann und Fridolin Hauser (ehemaliger Gemeindepräsident), schreibt der Männerchor in einer Pressemitteilung.

Zahner und Fridolin Hauser erläuterten die Geschichte und Zusammenhänge des Klosters mit dem heiligen Fridolin und die Verbundenheit mit Bad Säckingen. Am gleichen Tag wurde der Sänger und das langjährige Vorstandsmitglied des Männerchors Ernst Korn im Friedwald bei Freiburg beigesetzt. Im Gedenken an ihn sang der Chor unter der Leitung von Claudia Moser „Mein Freund warst Du auf Erden“ in der Klosterkirche. Der Vorsitzende Gerhard Kunzweiler würdigte seine Verdienste.

Am Nachmittag wurde die Hilarius Kirche (Co-Patron ist der heilige Fridolin) besichtigt und Fridolin Hauser erläuterte in anschaulicher Art und Weise die damaligen Zusammenhänge. Der Chorraum bot für die Zuhörer eine sehr gute Klangkulisse für das anschließende kleine Kirchenkonzert. Die anschließende Rückfahrt entlang des Zürichsees und ein gemütlicher Ausklang beendete einen überaus schönen und lehrreichen Ausflugstag.