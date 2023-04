Der Bürgerverein Egg sieht in dem aktuell geplanten Ersatzneubau der Hochspannungsleitung von Rippolingen nach Istein die einmalige Chance, die Leitung vollständig vom Dorf weg zu verlegen. Der Vorschlag des Bürgervereins Egg ist hierbei, die Freileitung, die das Dorf derzeit in zwei Teile trennt, mit der bestehenden Leitung Rippolingen–Umspannwerk Kühmoos zusammenzulegen. Auf deren Masten seien hierfür noch ausreichend freie Plätze vorhanden. Diese könnten genutzt werden, wodurch die heutige Trasse durch das Dorf komplett entfallen würde.

Die Transnet Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart, ist mit Amprion und weiteren Firmen für das Stromnetz in unserer Region zuständig. Dazu zählen auch Leitungsanlagen von Rippolingen nach Istein. Diese wurden in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mehrheitlich als Rohrmasten errichtet. Nach über 60 Jahren haben die Masten die Grenzen ihrer Betriebsdauer erreicht und müssen erneuert werden. Deshalb ist ein Ersatzneubau der vorhandenen Leitungsanlagen geplant. Bei einem Ersatzneubau werden Masten und Leiterseile einer bereits bestehenden Stromleitung gegen neue, dem heutigen technischen Stand entsprechende, ausgetauscht. Davon betroffen sind insgesamt 158 Masten auf einer Länge von rund 50 Kilometern in 13 Gemeinden. TransnetBW plant die Maßnahme, so weit wie möglich, in bestehender Trasse durchzuführen.

Laut Thomas Bächle und Rainer Weiß vom Bürgerverein hätte dies zahlreiche Vorteile. So würde durch den Wegfall der Trasse die Optik des Dorfes aufgewertet und Egg könnte zusammenwachsen. Für die beiden Ingenieure dient diese Maßnahme auch der Gesundheitsvorsorge: es würden größere Siedlungsabstände geschaffen und somit elektromagnetische Felder für die Anwohner reduziert werden.

Die Situation in Egg Zwei Leitungsanlagen verlaufen von Laufenburg über Rippolingen zum Umspannwerk Kühmoos. In Rippolingen zweigt eine Leitung ab und verläuft dicht an der Wohnbebauung von Rippolingen vorbei, durch Egg, ebenfalls nach Kühmoos.

Auch würde durch die Zusammenlegung ein weitgehend unzerschnittener Landschaftsraum wiederhergestellt werden. Verbessert würde daher auch der Naturschutz, nennen Bächle und Weiß einen weiteren bedeutenden Grund, die Leitung zu verlegen.

Ältere Bürger aus Egg erinnern sich, dass die in den fünfziger Jahren als erstes erbaute Leitung als Provisorium bis zur Fertigstellung der Leitung Laufenburg–Kühmoos geplant war. So mache es aus heutiger Sicht keinen Sinn mehr, die zwei Trassen auf der Teilstrecke Rippolingen–Kühmoos getrennt voneinander zu verlegen. Da die Leitung auch nahe an Rippolingen vorbeiführt, hätte deren Wegfall für den Bad Säckinger Stadtteil ebenfalls positive Auswirkungen.

Der Bürgerverein Am 5. Dezember 2020 gründeten 25 Personen den Bürgerverein-Egg. Aktuell zählt der Verein 94 Mitglieder. „Egg gemeinsam zu gestalten“, lautet das Vereinsziel. Das erste bedeutende Projekt bestand darin, den von der Gemeinde geschlossenen Spielplatz wieder aufzubauen. Die Mitglieder bereichern mit zahlreichen Aktionen das Leben im Rickenbacher Ortsteil Egg. Dazu gehören beispielsweise ein Erste-Hilfe-Kurs, die Beschaffung eines Defibrillators, Dorfflohmarkt, lebendiger Adventskalender oder in diesem Jahr erstmalig das Sommerferienprogramm. Die Entfernung der Freilandleitungen durch Egg ist ein weiteres Anliegen des Vereins. Der Vorstand: Sarah Schenkewitz (Vorsitzende), Kathrin Waßmer-Zimmermann (Zweite Vorsitzende), Lisa Schubert (Schriftführerin) und Manu Dobler (Schatzmeisterin). Informationen zum Verein erteilt auch Sarah Schenkewitz, Telefon: 0173 6938793

Zu guter Letzt sieht der Bürgerverein in dieser Lösung sogar für den Netzbetreiber Vorteile. 16 Masten können eingespart werden. Der Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick, Ralf Engel vom Schwarzwaldverein „Vorderer Hotzenwald“, der Rippolinger Ortschaftsrat und der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl, begrüßen und unterstützen die Initiative des Bürgervereins. Sie waren sich darin einig, TransnetBW in einem gemeinsamen Schreiben zu bitten, die Vorstellungen des Bürgervereins wohlwollend zu prüfen.