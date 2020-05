von sk

Man könnte fast sagen „heimlich, still und leise“ hat Fielmann am Donnerstag eine neue Niederlassung in Bad Säckingen eröffnet. Auch das ist wohl eine Folge der Coronavirus-Pandemie: Statt Sekt und Saft zur Feier des Tages gab es beim Betreten der Filiale einen ordentlichen Schuss Desinfektionsflüssigkeit direkt in die Hände. Ob das bei den Kunden genauso gut ankommt?

Augenoptikermeisterin Darja Pan-Zwetkow lacht. Sehen kann man das freilich nur in ihren Augen. Wie ihr gesamtes Team trägt sie eine Mund-Nasen-Bedeckung, als sie die allerersten Kunden in der frisch eröffneten Niederlassung am Bahnhofsplatz 1 begrüßt. „Die Kunden sind tatsächlich sogar dankbar für diese Extraportion Hygiene“, erklärt die Leiterin der neuesten Niederlassung von Fielmann. „Weil wir als Optiker ja nicht immer den Mindestabstand einhalten können, geben wir unseren Kunden so die notwendige Sicherheit, die vielen in Zeiten wie dieser besonders wichtig ist.“

Und so werden nun nach jeder Beratung die anprobierten Brillen, die Tische, Stühle und benutzten Geräte desinfiziert; auch achten die Fielmänner sehr genau auf ihre Handhygiene, tragen zudem Einweghandschuhe.

Mit 600 Niederlassungen ist Fielmann nach Zahl der Niederlassungen die Nummer 2 der Augenoptik-Fachgeschäfte in Deutschland – hinter Apollo-Optik (860 Niederlassungen) und vor Pro-Optik (141), die beide in unmittelbarer Nähe eigene Filialen betreiben.

Fielmann in Bad Säckingen ist montags bis freitags von 9 bis 18:30 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 16 Uhr.