von Susanne Eschbach

Jetzt steht dem SÄK wirklich nichts mehr im Weg. Selbst die beiden Punkte über dem A sind da, wo sie hingehören. Denn genau diese beiden Punkte waren es, die den Schilderwerkstätten im Landkreis zunächst ein wenig Kopfzerbrechen bereitet haben. Denn in ganz Deutschland gibt es kein Kennzeichen das ein „Ä“ beinhaltet und deshalb ist dieser Umlaut ganz allein den Bad Säckingern vorbehalten. Seit vergangenen Montag kann das neue Kennzeichen für Neu- und Erstzulassungen, aber auch Wiederzulassungen oder Umkennzeichnungen bei der Zulassungsstelle reserviert werden. Bisher sind 2613 SÄK-Kennzeichen reserviert. Ab kommenden Montag dann, dürfen die Kennzeichen abgeholt und an die Fahrzeuge geschraubt werden.

Doch schon in dieser Woche war die Schilderwerkstatt der Firma Kroschke, direkt neben der Zulassungsstelle schon fleißig dabei, Kennzeichen mit den Buchstaben des Altkreises Säckingen zu prägen. „Bereits seit Montag kommen jeden Tag Leute vorbei und wollen schon ihr Schild haben“, sagt Mitarbeiterin Natalia Ertel von der Schilderwerkstatt. Doch müssen sich auch diese Besitzer noch bis zum kommenden Montag gedulden, bis die Zulassung erfolgt ist. Aber es kommen auch ständig Leute vorbei, die einfach mal sehen möchten, wie das neue Schild aussieht.

Nicht nur um der Nachfrage der SÄK-Kennzeichen gerecht zu werden, hat die Schilderwerkstatt ab kommenden Montag das Personal aufgestockt und die Öffnungszeiten verlängert. „SÄK-Kennzeichen und der Saisonstart für die Motorräder werden uns wohl die ganze kommende Woche über in Atem halten“, so die Mitarbeiterin. Denn die Buchstaben für die Schilder werden immer noch von Hand gesetzt und geprägt. Danach kommt die schwarze Folie darüber. Insgesamt drei Mitarbeiter werden sich dann coronabedingt mit jeweils einem Kunden die kleine Schilderwerkstatt teilen.

Die Kosten Die Umkennzeichnung eines bereits zugelassenen Fahrzeugs verursacht Gebühren in Höhe von 38,40 Euro bei Beantragung des Wunschkennzeichens vor Ort, beziehungsweise 41 Euro bei vorheriger Reservierung eines Wunschkennzeichens im Internet. Hinzu kommen für den Kraftfahrzeughalter natürlich noch die Kosten für das Prägen des Schilder.

Aber nicht nur die Schilderwerkstatt, sondern auch die Zulassungsstelle in Bad Säckingen und Waldshut, wird ab kommenden Montag das Personal aufstocken und die Öffnungszeiten in den Nachmittag von 13.30 bis 18 Uhr verlängern. Um Menschenansammlungen vor der Zulassungsstelle zu vermeiden, müssen vorab Termine vereinbart werden (07751/86 23 26 für WT und 07751/86 23 57 für BS; per E-Mail zulassung-wt@landkreis-waldshut.de bzw. zulassung-bs@landkreis-waldshut.de). Allerdings werden die Umkennzeichnungen nur an den verlängerten Öffnungszeiten vorgenommen.