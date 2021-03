von Susanne Eschbach

Ab Montag, 8. März, wird der Kreis der Personen erweitert, die zu einem wöchentlichen Gratis-Antigentest im Testzentrum Kursaal in Bad Säckingen, berechtigt sind. Darüber informiert das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt.

Wer wird kostenlos getestet?

So sind Personen berechtigt, die pflegende Angehörige haben, die mit Hochrisikopatienten oder Schwangeren in einem Haushalt leben, Personen die im privaten oder beruflichen Umfeld mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Beschäftigte im Gemeindevollzugsdienst, Polizeibeamten, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in Justizvollzugsarbeiten, Beschäftigte im Öffentlichen Nahverkehr, Beschäftige in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung oder Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften. Aber auch Schüler und Eltern sowie Wahlhelfende dürfen sich von Dienstag bis Freitag von jeweils 17 bis 20 Uhr kostenlos testen lassen.

Wie läuft die Anmeldung?

Um sich einen Termin zu sichern, kann ab sofort die Homepage der Stadt Bad Säckingen (www.bad-saeckingen.de) aufgerufen werden. Dort ist der Link zum Gratistest hinterlegt, wo ein Termin ausgewählt werden kann. Danach folgt eine Terminbestätigung per Mail sowie weitere Informationen.

Wie bekommt man das Ergebnis?

Zum Termin ist der Ausweis mitzubringen und dort erhält die Testperson auch einen QR-Code. „Dieser Code wird nach der Testung eingelesen und die Person erhält per Mail das Testergebnis in einem persönlichen Zugang“, erklärt Muriel Schwerdtner, die Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes.