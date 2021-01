von Jürgen Scharf

Die Kultur in Corona-Zeiten hat es schwer: Museen und Ausstellungshäuser sind geschlossen, und auch für den Kunstverein Hochrhein lässt es die Situation derzeit nicht zu, wieder Ausstellungen in der Villa Berberich zu veranstalten. Im Hinblick auf eine solche schwierige Perspektive geht der Kunstverein mit dem Amt für Tourismus und Kultur einen neuen Weg.

Zusammen bieten sie eine Ausstellung an, „die auch in Pandemiezeiten ohne weiteres besucht werden kann“, so Kunstvereinsvorsitzender Frank van Veen. „Fotos im Park – Wir holen die Kunst aus der Quarantäne“ wird dieses gemeinsame Projekt heißen, eine Fotoausstellung zum Thema „Landschaften“, die aber nicht im Park des Kunsthauses Villa Berberich, sondern im Schlosspark aufgebaut wird und am 7. Februar beginnen soll. Ausstellen werden zwei Fotografinnen aus der Schweiz und der in Bad Säckingen lebende Fotograf Jakob Bosch, von dem auch die Idee zu dieser Freiluft-Fotoschau stammt.

Jakob Bosch hat mit dem Kunstverein eine Fotoausstellung initiiert. | Bild: Jürgen Scharf

Der mit Frank van Veen befreundete Fotograf, der 2018 im Kunstverein eine große Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem amerikanischen Westen hatte, sagt auch, dass man jetzt neue Wege für die Kunst finden und die Bilder nach draußen bringen müsse. Van Veen hält es für „eminent wichtig“, wieder kulturelle Angebote zu machen: „Ohne Kultur ist wenn nicht alles, so doch vieles nichts.“ Daher hat er mit Thomas Ays, dem Leiter des städtischen Tourismus- und Kulturamts gesprochen, und beide seien begeistert gewesen, diese Idee umzusetzen. Aber nicht im Park der Villa Berberich, wo es schon Freiluftausstellungen gab. Stattdessen wurde der Schlosspark ausgesucht. „Wir leiden bei der Villa darunter, dass sie nicht so zentral ist“, so van Veen. Außerdem gefällt dem Ausstellungsmacher die Nähe zum Trompeterschloss gut, war es doch früher der Ausstellungsort des Kunstvereins.

Die Ausstellung Die vom Kunstverein Hochrhein und dem Tourismus- und Kulturamt der Stadt Bad Säckingen organisierte Ausstellung „Fotos im Park – Wir holen die Kunst aus der Quarantäne“ beginnt am Sonntag, 7. Februar und dauert bis 30. April. Sie kann während der Öffnungszeiten des Parks besucht werden. Eintritt frei. Barbara Bühlmann-Eschmann, Barbara Keller (beide Zürich) und Jakob Bosch (Bad Säckingen) zeigen Landschaftsaufnahmen. Gefördert wird die Schau durch die Firma Ultradex (Bad Säckingen), die den Druck der Bilder übernimmt.

Links vom Schloss zum Rhein hin, beim Café-Pavillon unter den Kastanien, sollen die Landschaftsbilder gezeigt werden. Dafür werden keine Stellwände benötigt, sondern 30 Staffeleien im Boden befestigt. Das wird von der Stadt Bad Säckingen organisiert, und der organisatorische Aufwand ist fast abgeschlossen. Der Gedanke hinter der Aktion war auch, dass es im Frühjahr mit einer Kunstausstellung in der Villa Berberich aus den bekannten Gründen nicht mehr klappen wird. Im März seien die Risiken wegen der Einschränkungen noch zu groß und der Aufwand, Bilder chinesischer Künstler – wie eigentlich geplant – von China per Container nach Hamburg und von dort nach Bad Säckingen zu transportieren, zu hoch.

Das übergreifende Thema „Landschaft“, das gut in die Natur des Schlossparks passt, hat van Veen zusammen mit Bosch ausgewählt, der ein ausgewiesener Landschaftsfotograf ist. Bosch bringt Fotografien zum Waldthema, die er im Sommer begonnen hat, also während der Corona-Zeit, als das Reisen nicht gut möglich war. Viele Waldaufnahmen entstanden im Murgtal.

Jakob Bosch war viel im Murgtal unterwegs, hier ein Werkbeispiel aus dieser Fotoreihe. | Bild: Jakob Bosch

Der Bad Säckinger Fotograf hat auch die Kontakte zu den beiden Mitausstellerinnen aus dem Raum Zürich hergestellt. Barbara Keller, die überwiegend im Bereich Porträt-, Reportage- und Produktefotografie tätig ist, lehrt an der Schule für Gestaltung in Zürich Fotografie und Bildgestaltung. Sie war 2013 an der CAP-Fotoschule in Zürich Boschs Dozentin. Die ausgebildete Fotografin zeigt winterliche Waldlandschaften und schneebedeckte Bäume.

Barbara Bühlmann-Eschmann bringt ebenfalls Naturfotografie. Die pensionierte Juristin, die eine Fotoausbildung anschloss, stellt Nahaufnahmen von Blumen und Pflanzen vor. Die Fotografien werden wetterfest präsentiert.

Naturstudie von Barbara Bühlmann-Eschmann. | Bild: Bühlmann-Eschmann

Gesponsort von einer Bad Säckinger Firma, die Planungs- und Infotafeln herstellt, werden die Abzüge in ansprechender Größe auf wetterfesten Untergrund gedruckt und die Oberfläche versiegelt. Für Bad Säckingen und die Region sei so eine Fotoschau im Freien „etwas Einmaliges und Erstmaliges“, meint Frank van Veen. Die Ausstellung „Fotos im Park“, die ohne offizielle Vernissage, aber in Anwesenheit der Fotografen beginnen wird, versteht sich auch als Einladung für Spaziergänge im Schlosspark.