So eine Grippe macht auch vor einem Gewinnspiel nicht halt. So mussten sich sowohl aus den Reihen der Gewinner, als auch bei den teilnehmenden Einzelhändlern, leider einige bei der Preisübergabe des großen Weihnachtsgewinnspiels entschuldigen oder vertreten lassen. Nichtsdestotrotz dominierten freudige Gesichter den Mittwochabend. Und mit der Preisverleihung im Münsterpfarrhof ist auch die neunte Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels von Pro Bad Säckingen und dem SÜDKURIER Medienhaus zu Ende gegangen.

Und die Preisverleihung wird jedes Jahr mit Spannung erwartet. Denn damit bekommen die Gewinner der Preise auch ein Gesicht. Insgesamt rund 28.000 Lose sind im Dezember des vergangenen Jahres von 6000 Einzelteilnehmern aktiviert worden und damit wurde ein weiterer Teilnehmerrekord erreicht. 80 Prozent der Teilnehmer stammen aus der Region, ein Teil aus der Schweiz, aber auch aus der weiteren Umgebung. Wobei das auch kein Wunder ist.

Neben dem Hauptpreis, eine Reise an das Nordkap für zwei Personen, gesponsert vom Busunternehmen Zimmermann und dem SÜDKURIER Medienhaus, winkten 13 weitere attraktive Sachpreise. Insgesamt 50 Geschäfte aus Bad Säckingen haben sich an dem Gewinnspiel beteiligt und gemeinsam mit den Gutscheinen im Wert von 50 und 100 Euro sind insgesamt 138 Preise verlost worden.

Während die Gutscheine bereits in drei Zwischenverlosungen ihre Gewinner glücklich gemacht hatten, hat der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen außerdem 200 Trostpreise in Form von Gutscheinen im Wert von 5 Euro ausgelobt. Auch diese sind inzwischen bei ihren Besitzern angekommen. Die Sachpreise wurden digital unter notarieller Aufsicht bereits im Dezember im Rahmen einer Hauptziehung verlost.

Begrüßt worden sind die Gäste von Thomas Zimmermann, Busunternehmer und Sponsor des Hauptpreises. „Das Gewinnspiel war auch in diesem Jahr wieder eine tolle Sache“, sagt er. Eine Meinung, der sich auch SÜDKURIER-Anzeigeleiter Michael Schmierer angeschlossen hat: „Auch die neunte Ausgabe hat richtig gut funktioniert.“ „Bad Säckingen kann sich glücklich schätzen, dass es zwischen der Verwaltung und dem Stadtmarketing so gut klappt“, so Schmierer weiter.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hat die Organisation des Weihnachtsgewinnspiels begonnen, weshalb sich Vorsitzende Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen besonders beim stellvertretenden SÜDKURIER-Anzeigengebietsverkaufsleiter Hochrhein Hubert Metzler und seiner Assistentin Karin Karthan bedankte. „Sie haben Unglaubliches geleistet“, so Vogt weiter. Ihren Dank richtete Vogt aber auch an die teilnehmenden Einzelhändler: „Sie machen dieses Gewinnspiel mit Ihren Preisen so attraktiv.“ Inzwischen habe sich das Weihnachtsgewinnspiel zu einer besonderen Veranstaltung von Pro Bad Säckingen entwickelt.

„Eine Stadt ist nur attraktiv mit ihren Geschäften“, so Bürgermeister Alexander Guhl. „Und die Geschäfte leben von vielen Kunden.“ Das Weihnachtsgewinnspiel sei ein Garant dafür, dass viele Kunden in unsere Stadt kämen. „Danke, dass wir so ein gutes und attraktives Gewinnspiel durchführen können.“

