von Susanne Kanele

Besser hätte das Jahr für Rainer Matt gar nicht zu Ende gehen können. „Die Reise ans Nordkap ist für mich noch das Tüpfelchen auf dem I des Jahres 2019“, sagt der Rippolinger. Und er hat allen Grund zur Freude. Ist er doch der Gewinner des Hauptpreises beim großen Weihnachtsgewinnspiel von Pro Bad Säckingen und dem SÜDKURIER Medienhaus, das am Donnerstag mit der Ziehung der Hauptpreise zu Ende gegangen ist.

Wunsch geht in Erfüllung

Rainer Matt darf gemeinsam mit seiner Frau Regina 14 Tage an das Nordkap reisen. „Diese Reise stand ohnehin ziemlich weit oben auf der Reiseliste“, freute sich der 63-Jährige. Denn er und seine Frau sind ausgesprochen reisefreudig, wie eine Reihe von Fotobüchern, die das Paar selbst hergestellt hat, verraten. „Mein Mann fotografiert und ich stelle die Bücher zusammen“, erklärt Regina Matt die aufwendig verarbeiteten Bücher aus allen Ecken der Welt. Rainer Matt ist ein begeisterter Hobbyfotograf. In diesem Jahr war Peru das Reiseziel, wo das Paar den faszinierenden, 5200 Meter hohen Regenbogenberg erklommen hat.

Bad Säckingen Bad Säckinger ist Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels von Pro Bad Säckingen und Südkurier – und darf ins Land der Rentiere Das könnte Sie auch interessieren

Und im kommenden Jahr steht jetzt die Reise an das Nordkap an. „Wir wollten immer schon einmal die Mitternachtssonne sehen“, schwärmt Regina Matt. Neben den vielen Reisen, ist das Paar auch gerne in der Natur unterwegs. Früher joggend und heute mit Nordic Walking oder Wanderstöcken.

Weihnachtsgewinnspiel Rund 28.000 Lose sind in den vergangenen vier Wochen im Rahmen des großen Weihnachtsgewinnspiels im Internet aktiviert worden. Immerhin insgesamt 138 Preise im Wert von über 20 000 Euro sind verlost worden. Der Hauptpreis war eine Reise an as Nordkap im Wert von 5250 Euro, gestiftet vom Busunternehmen Zimmermann.

Obwohl sich das Ehepaar seit vielen Jahren an dem großen Weihnachtsgewinnspiel beteiligt, haben sie noch nie gewonnen. „Das war jetzt mein erster richtiger Volltreffer„, freut sich Rainer Matt. Denn bisher beschränkte sich sein Glück im Spiel lediglich auf eine Kuchenplatte bei einer Tombola.

Freude auch bei Freunden und Verwandten groß

„Mit euch trifft es die Richtigen“, meldeten sich auch Freunde und Verwandte, nachdem sie von dem Gewinn des Paares bereits am Ziehungstag online aus dem SÜDKURIER erfahren haben. Und die Freude ist weiter groß. Denn erst vor wenigen Wochen ist Rainer Matt in den Ruhestand getreten und hat endlich Zeit, seine Reisen zu planen, aber auch noch die vielen Bilder, die noch nicht zu einem Fotobuch zusammengefasst sind, zu sortieren. „Ich habe auch noch tausende Dias von unseren Reisen, aber auch von der Familie, die ich jetzt endlich digitalisieren möchte“.