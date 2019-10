Bad Säckingen (ska) Ganz neu startet jetzt Friseurmeisterin Silke Wagner mit ihrem Salon „Friseur Wagner – Hairdesign by Silke“ in der Scheffelstraße 16 durch.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten sind die frühere Apotheke und eine Praxis zusammengefasst und zu einem modernen Salon auf 300 qm umgestaltet worden. „Wir bieten nicht nur klassische Dienstleistungen wie Haarschnitte, Colorationen und Balayage“, erklärt die junge Friseurmeisterin, deren Salon jetzt vom Zentralverband des Deutschen Handwerks für herausragende Ausbildungsleistungen ausgezeichnet worden ist. Denn gleich zwei Jahre hintereinander kommen die Landes und Bundesssiegerin aus dem Haus“ Friseur Wagner – Hairdesign by Silke“. Der Salon mit insgesamt 16 Mitarbeitern ist spezialisiert auf Typberatungen, Haarverlängerungen- und Verdichtungen, Perücken, Pflegerituale, Hochzeitsfrisuren und Make-up. Ein separierter Herrenbereich im klassischen Barber-Design bietet alles, um der Männerwelt gerecht zu werden. Unsere Barbiere bieten außer Herrenhaarschnitte noch Bartrasuren sowie Fadentechniken an.

„Das Friseurhandwerk kann durchaus und bestimmend zum Kunsthandwerk gezählt werden“, erklärt Silke Wagner. Und das unterstreicht auch das Design des neuen Salons. „Wir haben es möglich gemacht, unsere eigenen Ideen und Vorstellungen zu verwirklichen und somit spiegelt der Salon viel Kreativität und Individualität wider“, so Silke Wagner weiter. „Das neue Konzept repräsentiert alles, was man sich unter einem hochmodernen, stilistischen Salon vorstellt.“ So wurden die Möbel vom Schreiner gefertigt, wodurch es möglich wurde, eine Rezeption und Skulptur aus Echtholz zu visualisieren, die den Salon einzigartig machen.

Viele Naturelemente sind vorhanden – auch in dem gesonderten Herrenbereich – der durch eine Natursteinplatte und auffälligen grünen Sitzplätzen zu etwas ganz Besonderem wird. „Durch das Ambiente möchten wir die Kunden begeistern und etwas Außergewöhnliches bieten. Ein Salon, in dem man sich wohl fühlt“, erklärt die Friseurmeisterin dazu. „Werte werden durch Innovationen gefördert. Wir gehen stetig mit der Zeit und passen uns dem Markt und somit den neusten Trends an“, erklärt die junge Frau.

Auf qualifiziertes Personal legt Silke Wagner größten Wert, weshalb sie ihre Mitarbeiter überwiegend selbst ausbildet. „Es liegt mir am Herzen, unser Handwerk und Wissen weiterzugeben“, sagt sie. „Deshalb schätze ich die Arbeit meiner Mitarbeiter sehr, da sie die Menschen sind, die hinter Friseur Wagner stehen.“ Ziel des ganzen Teams ist es, mit individuell abgestimmtem Service, stetigen Weiterbildungen in Trend- und Arbeitstechniken und vor allem einer persönlichen Beratung, die Kunden zufriedenzustellen und Außergewöhnliches zu bieten.

Neu im Salon ist ein Perückenstudio in einem abgetrennten Bereich des Salons. Dazu hat die Friseurmeisterin eine Ausbildung zum Perückenmacher abgelegt. Ein Dienstleistungssegment, das nur noch selten von Friseuren ausgeübt wird. „Haarverlust, auch wenn er nur vorübergehend ist, stellt für die meisten ein großes Problem dar. Wir wissen, dass jeder einzigartig ist und jede Situation anders. Wir sind Zweithaarspezialisten und helfen ihnen gerne mit einer diskreten Beratung“, erklärt sie.