von Ernst Bugger

Für den westlichen Landkreis Waldshut hat die Verkehrswacht Waldshut am Montag am Buchbrunnenweg in Wallbach einen neuen Verkehrsübungplatz für junge Radfahrer der vierten Schulklasse eröffnet. Finanziert haben die mit einem üblichen Straßenbelag asphaltierte Anlage die Verkehrswacht Waldshut und der Landkreis, während Wallbach das dafür geeignete Gelände zur Verfügung stellte.

Zur offiziellen Eröffnung hat Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl neben Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen besonders Michaela Jehle, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Waldshut, Landrat Martin Kistler sowie amtliche Vertreter aus den Gemeinden des westlichen Landkreises, für die der Übungsplatz zur Verfügung steht, begrüßt. Sein Dank galt besonders Ortsvorsteher Fred Thelen und der Ortsverwaltung, die das Gelände zur Verfügung stellt. Guhl hob anerkennend hervor, dass die Kreisverkehrswacht und der Landkreis viel investiert hätten, um Kinder optimal auf die Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahrrad vorzubereiten.

Landrat Martin Kistler sagte, dass man sich freuen könne, dass jugendliche Radfahrer jetzt im westlichen Landkreis eine fundierte Fahrausbildung bekommen, die durch geschulte Polizeibeamte gewährleistet sei. Der Landrat würdigte die Unterstützung durch die Stadt Bad Säckingen, die Ortsveraltung Wallbach sowie das Staatliche Schulamt. Man müsse Kindern im sicheren Schutzraum eine gute Ausbildung bieten damit sie lernen, wie sie sich im realen Straßenverkehr verhalten müssen, unterstrich Kistler.

„Der Übungsplatz ist eine fantastische Anlage geworden“, freute sich Thelen über die Schulungsmöglichhkeit. Er und die Ortsverwaltung hätten sich spontan bereit erklärt, dieses Vorhaben zu unterstützen, unterstrich er.

Die ersten Teilnehmer auf dem Übungsplatz wären etwa 20 Schüler der vierte Klassen aus Todtmoos und Bernau, erläuterte Bernhard Müller, Referent für Verkehrsprävention im Polizeipräsidium Freiburg. Nach einer theoretischen Schulung in den Schulen müssten die ersten zwei praktischen Fahrübungen auf einem Übungsplatz, wie er jetzt in Wallbach eröffnet wurde, stattfinden.

Die Fahrradausbildung sei eine Pflichtveranstaltung für Schüler der vierten Klasse der Grundschule, die ausschließlich durch geschulte Polizeibeamte durchgeführt werde, erklärte Referent Müller noch. Da das Fahrrad für Kinder mit steigendem Alter einen höheren Stellenwert erreiche, sei es wichtig, das Fahrrad sicher beherrschen und die wichtigsten Verkehrszeichen und -vorschriften zu kennen.