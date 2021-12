von Doris Dehmel

Beim 13. Weihnachtsgewinnspiel des Albbrucker Gewerbevereins sind nun Preise im Wert von 4500 Euro an 37 Gewinner verteilt worden, die von Elena Matthi aus den 2470 Teilnehmerkarten gezogen worden waren. Dabei blieben die meisten Gewinne in Albbruck und den Ortsteilen.

Das erste Mal mitgemacht und gleich als erster Preis einen Reisegutschein über 800 Euro gewonnen hat Christa Berger aus Unteralpfen. Der zweite Preis, ein Reisegutschein über 650 Euro, erhielt Alois Frommherz aus Albbruck. Dreimal ging ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende über 300 Euro an Tilla Fehrenbach und Gisela Frommherz aus Albbruck und Gerold Eckert aus Buch. Werner Kusserow aus Albbruck hat als sechsten Preis einen Bosch Akku-Schrauber gewonnen.

Die Preise sieben bis 16 waren je ein Einkaufsgutschein über 100 Euro und gingen an Christian Roth, Christa Künze, Manfred Baumbach, Josef Knobel, Udo Albiez und Arno Reiner (Albbruck), Conny Weigel Buch, Sandra Grimm (Laufenburg) und Marina Gaßmann (Unteralpfen). Essensgutscheine über 50 Euro waren die Preise 17 bis 23 und gingen an Benjamin Eichner, Elke Ament, Veronika Eckert, Sabine Schönle (Albbruck), Daniela Ebner (Birndorf), Tobias Huber (Schachen) und Oliver Schumacher (Buch). Einkaufsgutscheine über 50 Euro waren die Preise 24 bis 28, die an Klara Strittmatter, Anita Jurisch-Wurster und Jenny Albiez (Albbruck), Klaus Rotzinger (Schachen) und Steffen Hock (Dogern) gingen.

Als Preise 29 bis 31 gab es Friseurgutscheine über 50 Euro für Moritz Rotzinger, Markus Hönle und Silvia Feichtenschlager (Albbruck). Den 32. Preis, ein Gutschein für eine Behandlung in der Naturheilpraxis Moser über 50 Euro, erhielt Elke Heitzmann (Dogern). Frotteetücher gewann Claudia Fritschi (Albbruck). Ralf Vogel (Albbruck) erhielt ein Kosmetikpaket. Einen Vesperkorb gewannen Oliver Preiser (Albbruck) und Ramona Gerspach (Berau). Eine Jahreskarte für das Albbrucker Schwimmbad wurde für Ilona Vogelbacher (Buch) gezogen.