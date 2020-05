von Manfred Dinort

Auf Basis einer aktualisierten Kostenberechnung durch das Planungsbüro Harter & Kanzler aus Freiburg muss die Gemeinde für die Sanierung des Grundschultraktes und den Ausbau und die Erweiterung als Gemeinschaftsschule mit Kosten in Höhe von 12,4 Millionen Euro (12.312.358) rechnen. Im September 2018 lag eine erste Grobkostenschätzung bei 9,8 Millionen Euro und eine zweite, im Januar 2020, bei 10,1 Millionen Euro.

Wodurch entstehen die Mehrkosten?

Die Mehrkosten entstehen durch die Sanierung des schadhaften Abwasserkanals mit Treppe und Außenanlage (470.000), durch Bauwerk und Baukonstruktion (240.000), durch die Sanierung der Heizung und Elektrotechnik (630.000), Baunebenkosten (464.000) und das Aufstellen von Schulcontainern (400.000). „Da kommt ein weiteres Mammutprojekt auf die Gemeinde Albbruck zu“, so hatte sich Bürgermeister Stefan Kaiser schon im Vorfeld geäußert. Er bezeichnete es aber als äußerst wichtig für die künftige Entwicklung Albbrucks, eine Gemeinschaftsschule vor Ort zu haben.

Albbruck Mit der Schulerweiterung nimmt die Gemeinde Albbruck eine weitere Mammutaufgabe in Angriff Das könnte Sie auch interessieren

Ziel der geplanten Baumaßnahmen ist, die erforderlichen Räumlichkeiten für die Gemeinschaftsschule bereitzustellen, die im September 2015 eingeführt wurde. Um während der Bauphase einen durchgehenden und störungsfreien Unterrichtsbetrieb gewährleisten zu können, müssen Container bereitgestellt werden, um Klassen auslagern zu können. Ursprünglich war geplant, erst die Erweiterungsbauten fertigzustellen und danach mit der Sanierung des Grundschulgebäudes zu beginnen.

Temporäre Lösung mit Containern

Die geschätzte Bauzeit hätte 26 Monate betragen. Dann wurde jedoch festgestellt, dass der Anbau im Westen nicht ohne Eingriffe in den Bestand und des Schulbetriebes angeschlossen werden kann. Daher wurde in Absprache mit der Schulleitung eine temporäre Lösung mit Containern erarbeitet, um die notwendigen zwölf Unterrichts-, Verwaltungs- und Sozialräume bereitstellen zu können. Damit würde sich die Bauzeit auf 15 Monate verkürzen, da jetzt die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten parallel durchgeführt werden können.

Die Schule Albbruck Zum ersten September 2015 wurde in Albbruck die Gemeinschaftsschule eingeführt, die jetzt Klasse für Klasse umgesetzt wird, während gleichzeitig die Klassen der Werkrealschule am Auslaufen sind. Von Anfang an war klar, dass die Raumkapazitäten auf Dauer nicht ausreichen würden. Daher wurde vor zwei Jahren eine Änderung des Bebauungsplanes „Furmishölzle 97“ beschlossen, um die rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung der baulichen Anlagen zu schaffen. Im laufenden Schuljahr 2019/20 werden an der Schule 420 Schüler unterrichtet, acht Klassen Grundschule, zehn Klassen Gemeinschaftsschule und zwei Restklassen der auslaufenden Werkrealschule.