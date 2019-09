Albbruck – Das Autohaus Ebner GmbH besteht sei 70 Jahren als inhabergeführtes Familienunternehmen. Es ist in der Region und darüber hinaus verwurzelt.

Aus bescheidenen Anfängen heraus hatte der Firmengründer Peter Ebner in Oberalpfen den Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt, in dem über 50 Mitarbeiter beschäftigt sind. In all den Jahren zuvor hat eine Vielzahl an Auszubildenden in den verschiedenen Berufsfeldern ihre Lehrzeit absolviert. Derzeit zählen acht Auszubildende zur Belegschaft.

Stets hat man sich im Autohaus Ebner dem Markt angepasst und Veränderungen mitgemacht. War es mit Doris Ebner und Ihrem Ehemann Siegfried Ebner die zweite Generation, die sich in den 1990er Jahren für die Verlegung des Firmensitzes nach Albbruck entschied, so steht die dritte Generation mit Tochter Petra, die sich in der Geschäftsleitung unterstützend einbringt, bereits in den Startlöchern mit dem Blick in die Zukunft gerichtet. Das Autohaus Ebner garantiert hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Mit hoher Kompetenz kümmert man sich hier um die Kunden, die teilweise auch weitere Wege auf sich nehmen, um von dem Gesamtpaket rund ums Auto zu profitieren. Die persönliche Betreuung und der direkte Kontakt zu den Kunden auch von der anderen Rheinseite wird immer stärker geschätzt. Ihnen wird mit dem Kauf eines Neuwagens oder Jahreswagens ein Full-Service angeboten. Den Aufwand für die notwendigen Behördenkontakte, die Zollvorführung der Fahrzeuge und die Erledigung der notwendigen Formalitäten nimmt das Autohaus Ebner seinen Kunden ab. Immer mehr Kunden schätzen beim Autohaus Ebner in Albbruck alle Serviceleistungen direkt am Ort zu erhalten und aus einem großen Sortiment an Zubehör auswählen zu können. Ihnen ist aber auch ganz wichtig hier den persönlichen Ansprechpartner im Haus zu finden und dies seit vielen Jahren. Hier ist es eine Selbstverständlichkeit auf die Kundenwünsche einzugehen und diese mit hoher Kompetenz zu erfüllen. Schließlich bringen die vom Hersteller regelmässig geforderten Schulungen die Mitarbeiter auf den neuesten Wissenstand und hervorragende Qualifikation. Und dies in allen Bereichen. Vom Kundendienst bis zur Erledigung kleiner oder größerer Reparaturen und Karosserie-Instandsetzungen, Beseitigung von Lackschäden und Scheibenreparaturen wird dem Kunden bei Auto Ebner der komplette Service rund ums Auto geboten.

Informationen im Internet:

http://www.autohausebner.de