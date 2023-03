Die von der Stadt vor Wochen angekündigte Zwangsräumung eines ehemaligen Fabrikgebäudes in der Villinger Straße 62 in Schwenningen wurde auf den letzten Drücker abgewendet. Die Immobilienagentur Arche Group GmbH aus Schwenningen, die das Gebäude verwaltet, hat für die verbliebenen Bewohner im Auftrag des Eigentümers jeweils eine Ersatzunterkunft gefunden.

Mittwochmorgen um 9 Uhr in der Villinger Straße. Keine Polizei, kein Ordnungsdienst der Stadt vor Ort: Das vierstöckige Fabrikgebäude, in dem bis 2015 das Schwenninger „Küchenhaus“ beheimatet war, ist leergeräumt. Der Druck der Stadt auf den Eigentümer hatte Wirkung gezeigt.

Informaltion an die Bewohner: Das Haus wird abgeschlossen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Dem Hauseigentümer, der hier in der Verantwortung steht, ist es mit Hilfe seiner in den vergangenen Tagen Hausverwaltung gelungen, für alle Bewohner Ersatzwohnungen zu finden. Wäre das nicht möglich gewesen, hätte die Stadt betroffenen Mietern Wohnraum im kommunalen Obdachlosenheim angeboten. Bei den letzten Gesprächen zeigten sich mehrere Mieter damit einverstanden, im Zweifelsfall ins Obdachlosenheim überzusiedeln.

Ersatzunterkünfte für rund 20 Personen beschafft

Der Geschäftsführer der Arche Group Immobilien GmbH, Semi Fadhila, erklärte am Mittwoch, 8. März, auf Nachfrage, seiner Immobilienfirma sei es gelungen, für die Bewohner des Gebäudes Ersatzunterkünfte zu beschaffen. Die meisten davon seien in Schwenningen untergebracht worden. Die Arche Group in der Dauchinger Straße kümmert sich um die Hausverwaltung des Gebäudes.

Fadhila sprach von ungefähr 20 Personen, denen das Immobilienunternehmen in den vergangenen zehn Tagen Ersatzwohnraum habe beschaffen können.

Darunter war auch ein 71-jähriger schwer herzkranker Mann, der dauerhaft auf ein medizinisches Gerät angewiesen ist. Für ihn wurde eine vorübergehende Zwischenlösung gefunden, bevor er in eine Wohnungen nach Dauchingen umziehen kann. „Wir haben unser Bestes gegeben, um die bestmögliche Lösung zu finden“, erklärte Arche-Geschäftsführer Fadhila zu der Evakuierung der Mieter.

Räume „wild umgestaltet“

Bereits im November hat die Stadtverwaltung dem Vermieter mit der Begründung schwerer Brandschutzmängel die Nutzung des ehemaligen Fabrikgebäudes in der Villinger Straße untersagt. Die Nutzung des Hauses war 2010 ursprünglich für die Unterbringung von Studenten erteilt worden. Doch inzwischen seien die Räume nach Erkenntnis des Baurechtsamtes „wild umgestaltet worden“, berichtete die Pressesprecherin Madlen Falke, sodass das Gebäude „baurechtswidrig genutzt“ werde. Studenten wohnen hier offenbar keine mehr.

So sieht es im Hinterhof des Gebäudes aus. Oben an der Fassade ist der Verputz abgeplatzt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Mangelnder Brandschutz alarmiert die Stadt

Was die städtische Baurechtsbehörde aber vor allem auf Trab brachte, sind laut der städtischen Untersagungsverfügung fehlende Flucht- und Rettungswege sowie auf drei Geschossen Kinderwägen und Schuhregale im Treppenraum, die im Brandfall den Fluchtweg blockieren würden.

Warum die Stadt massiv reagiert Die Stadt VS reagiert mittlerweile auf Brandschutzverstöße in Wohnräumen besonders sensibel. Denn in den vergangenen drei Jahren gab es in der Schwenninger Innenstadt drei Großbrände, bei denen 88 Personen, meist Ausländerfamilien, ihr Obdach verloren. Ausgelöst wurden zwei Brände durch technische Defekte an Elektrogeräten. Oberbürgermeister Jürgen Roth wollte im Juni 2022 nicht ausschließen, dass gerade in der Schwenninger Innenstadt noch mehr solcher Zeitbomben ticken. Was daran liegen mag, dass es in vielen der alten Häuser im Kernstadtbereich billigen Wohnraum gibt, der bei sozial schwachen Schichten und Flüchtlingen gefragt ist. Aus Sicht des OB ist dies auch ein Geschäftsmodell geworden. Geschäftemacher würden die alte Häuser günstig aufkaufen, herrichten und dann möglichst maximal vermieten. Leider habe die Stadt rechtlich nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, um solchen Missständen vorzubeugen.

Auch die Wohnungstüren entsprechen laut Stadt nicht den Brandschutzanforderungen, ebenso wenig die Elektroinstallation. „Hier haben wir es mit Mängeln zu tun, die Leib und Leben der Bewohner unmittelbar gefährden“, verdeutlicht Verwaltungssprecherin Madlen Falke den Standpunkt des Baurechtsamtes. Von Seiten des Eigentümers und der Hausverwaltung der Arche Group seien bislang keine vollständigen Unterlagen zur Mängelbehebung eingereicht worden.

Das Gebäude wird abgeschlossen

Mitarbeiter des städtischen Baurechtsamtes haben am Mittwochmorgen das Gebäude in der Villinger Straße 62, in der sich bis 2015 das „Küchenland“ in Schwenningen befand, aufgesucht und sich von der Räumung der Wohnungen überzeugt. Nachdem am Vorabend klar war, dass alle Bewohner ausgezogen sind, hat die Stadt auf den Einsatz von Polizeikräften verzichtet. Die Räumung wurde protokolliert und das Gebäude abgeschlossen.

Das Gebäude in der Villinger Straße 62 soll nun saniert werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Gebäude soll saniert werden

Wie geht es weiter? Semi Fadhila erklärte, es gebe seit Ende Januar mit der Stadt lösungsorientierte Gespräche zur Sanierung des Gebäudes. Diese Gespräche solle nun weiter fortgesetzt und das Gebäude saniert werden, damit es bald wieder dem Zweck der Vermietung zugeführt werden könne. Zu der Nutzungsuntersagung und den Vorwürfen des fehlenden Brandschutzes wollte er sich nicht äußern.