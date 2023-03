Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Zwangsräumung soll Mietern helfen: Doch viele Bewohner wissen nicht wohin

Die Stadtverwaltung will in Schwenningen durchgreifen: Bei einem Gebäude fehlen Fluchtwege und es herrschen signifikante Mängel. Landen Dutzende von Mietern am Ende im Obdachlosenheim?