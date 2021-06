Die Sonnenfinsternis in der Vorwoche war kaum vorüber, da lichtete sich auch der Ärger vieler Eltern zum Wochenende hin. Die gute Nachricht für alle Grundschüler: Auch Elterntests werden jetzt anerkannt und gelten nicht mehr nur für die Schule, sondern auch für Freizeitaktivitäten, 60 Stunden lang.

Zu einem Großeinsatz auf Herdenen musste am Wochenende dann die Feuerwehr ausrücken. Grund war ein Gefahrgutunfall in einem Speditionsunternehmen

Am vergangenen Montag teilte das Gesundheitsamt die aktuellen Zahlen zur Impfkampagne mit. Demnach sind jetzt 126.013 Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis mindestens einmal geimpft. Mehr als 40.000 Kreisbewohner sind vollständig geimpft. Über 50.000 Impfungen steuerten die niedergelassenen Ärzte bei. Alle Details zur Impfquote lesen Sie im folgenden Artikel.

Ebenfalls am Montag berichtete der SÜDKURIER vom Beginn der Abrissarbeiten auf dem alten SABA-Gelände, wo nun neben einem Stück Stadtgeschichte auch zahlreiche Graffiti-Kunstwerke verschwinden, die zuletzt für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatten und viele Bewunderer anlockten.

Etwas ganz Neues gibt es seit Montag in den Apotheken der Region: Die digitalen Impfzertifikate. Wie sich VS-Apotheker auf die Hau-Ruck-Aktion vorbereitet haben lesen Sie hier. In St. Georgen klappte der Auftakt nicht ganz so gut.

Nach knapp einer Woche ziehen VS-Apotheker noch einmal Bilanz.

Für Glücksgefühle bei Sportliebhabern sorgte zum Wochenauftakt sicher die Nachricht, dass in Studios nun wieder trainiert werden darf.

Enttäuschend verlief der Auftakt zur Europameisterschaft für die Deutsche Nationalmannschaft gegen das Team aus Frankreich am Dienstagabend. In der Villinger Färberstraße hatten sich zwar einige Fans zum gemeinsamen Fußballabend, doch die ganz große Feierstimmung kam nicht auf. Einige Bilder sowie ein Stimmungsbild finden Sie im folgenden Artikel.

Der Titel unserer nächsten Nachricht lautet „Terrier beißt Wasserhund tot“. Klingt grausam und war es auch. Nach dem Rottweiler Tierdrama muss nun die Stadtverwaltung über Sanktionen entscheiden.

Am Mittwoch berichten wir darüber, dass die Stadt den Räum- und Streudienst reduzieren wird. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben mit großer Mehrheit zu. Was genau geplant ist und wie viele Stellen wegfallen sollen, erklärt Redakteur Eberhard Stadler in seinem Bericht.

Nicht weniger emotional aufgeladen ist die Erhöhung der Parkgebühren in der Doppelstadt, die frühestens am 1. Januar in Kraft treten soll. Die Entscheidung darüber steht den Gemeinderäten aber erst kommende Woche bevor.

Nach mehreren Tagen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35, sind im Landkreis weitere Lockerungen in greifbare Nähe gerückt. Ab wann die Lockerungen in Kraft treten und was dann erlaubt ist, das erfahren Sie im folgenden Artikel.

Zum Schluss geht es um den Glückspilz der Woche. Am Mittwochabend war ein zweieinhalbjähriger Junge im Villinger Kopsbühl aus der elterlichen Wohnung entwischt und auf das Dach geklettert. Dort marschierte er in 25 Metern Höhe über mehrere Wohnblöcke weiter und konnte am Ende wie durch ein Wunder vor Schlimmerem bewahrt werden.