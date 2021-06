von Rüdiger fein

Ein bisschen EM-Gefühl ist am Dienstagabend in der Färberstraße zu erleben, auch wenn die Fans relativ verhalten auf das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft reagieren. Kein Wunder, gelten doch in den Kneipen immer noch die großen Gs für „Genesen – gestestet – geimpft“, bevor es ans Bier geht.

Immerhin: Im Irish Pub hat man drinnen wie draußen Bildschirme installiert, und die Servicekräfte haben alle Hände voll zu tun, die vielen Testergebnisse der Gäste oder den Impfstempel zu kontrollieren.

Ein paar Häuser weiter im Gasthaus „Ott“ zeigt man sich auch fußballinteressiert. Mit dabei eine Gruppe junger Damen, die an der Polizeihochschule ihre Ausbildung zum gehobenen Dienst absolvieren. Sie sind aber die Einzigen, die Flagge, besser: Hüte, mit den Nationalfarben zeigen. Für die kommenden Spiele ist das alles noch ausbaufähig – was wohl das Ergebnis der Partien und die Stimmung angeht.