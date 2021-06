Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden im Kreisimpfzentrum, durch mobile Impfteams sowie durch die niedergelassenen Ärzte seit Impfbeginn 126 013 Impfungen durchgeführt, das sind 11 845 Impfungen mehr als in der Vorwoche. Es wurden seit Impfbeginn 85 636 Personen erstmals und 40 377 Personen zum zweiten Mal geimpft, teilt das Landratsamt mit. Hinzu kommen die Bürger, die im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnen und die Coronaschutzimpfung in einem Zentralen Impfzentrum oder in einem anderen Kreisimpfzentrum erhalten haben (diese Anzahl wird nicht auf Kreisebene erfasst) sowie die Impfungen, die durch Betriebsärzte durchgeführt wurden.

Im Kreisimpfzentrum Schwarzwald-Baar-Kreis wurden in der Kalenderwoche 23 insgesamt 5 355 Impfungen durchgeführt: 5 163 Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech Pfizer (2 648 Erst- und 2 515 Zweitimpfungen) sowie 192 mit dem Impfstoff von Astrazeneca (192 Zweitimpfungen).

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden durch die niedergelassenen Ärzte mit Stand zum 11. Juni 35 295 erstgeimpft und 15 523 zweitgeimpft, also insgesamt 50 818 Impfungen durchgeführt.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass Impftermine werden ausschließlich über die Telefonnummer: 116 117 oder über www.impfterminservice.de vergeben.

Wichtiger Hinweis für alle, die einen Impftermin im Kreisimpfzentrum erhalten haben: Das Kreisimpfzentrum weist darauf hin, dass die Termine derzeit gut eingehalten werden können. Die Impfdosen sind für jeden, der einen Termin erhalten hat, reserviert. Impflinge werden darum gebeten, erst kurz vor dem Impftermin, eine Vorlaufzeit von zehn Minuten reicht aus, zu erscheinen. Auch wenn es eine Wartezeit gibt, kann der Impftermin gehalten werden.

Des Weiteren weist das Kreisimpfzentrum darauf hin, dass eine Vorabregistrierung bei einer Erstimpfung den Ablauf im Kreisimpfzentrum beschleunigt. Die Vorabregistrierung kann unter www.impfen-bw.de vorgenommen werden.