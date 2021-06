Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Apotheker vor Hau-Ruck-Aktion: Digitale Impfpässe ab Montag auch in VS erhältlich

Das Interesse an den neuen digitalen Impfpässen ist groß. Apotheken in VS bereiten sich auf die neue Aufgabe vor. Detaillierte Infos zum Ablauf sollen aber erst am Wochenende vorliegen. Wir erklären, wie die Ausstellung der digitalen Impfpässe funktionieren soll.