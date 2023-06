Am 1. Juli ist wieder Kulturnacht, die Schwenninger Innenstadt verwandelt sich ab 18 Uhr in eine große Flanier- und Erlebnismeile. Der Vorverkauf für die Eintrittsbändel hat bereits begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tickets gibt es unter Telefon 07721 822525; in Schwenningen sind die Bändel in der Tourist-Info im Bahnhof, der Volkshochschule, der Städtischen Galerie, der Stadtbibliothek, dem Jugendhaus Spektrum und bei Mager Toto-Lotto erhältlich; in Villingen können sie beim Amt für Kultur, in der Tourist-Info im Franziskaner Kulturzentrum sowie der Stadtbibliothek erworben werden. Weitere Vorverkaufsstellen sind in den Ortsverwaltungen Herzogenweiler, Marbach, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Weigheim, Weilersbach sowie im Tabak-Shop Spehn in Trossingen, bei Kur- und Bäder Bad Dürrheim, in der Tourist-Info Donaueschingen, der Tourist-Info Königsfeld und der Ticketbox Tuttlingen erhältlich. Im Vorverkauf kosten die Eintrittsbändel zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte (ab GdB 80) erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Schwerbehinderte mit „B“ erhalten einen Freibändel für die Begleitperson, diese gibt‘s nur beim Kulturamt in Villingen und bei den Tourist-Infos VS. Der Eintritt bis einschließlich 13 Jahre ist frei.