Höchste Eisenbahn für die nächste Großveranstaltung in der Villinger Innenstadt: Am Sonntag, 5. November, ist wieder Museumsfest. Es findet unter dem Motto „Mit Volldampf ins Museum“ statt.

Zu sehen gibt es deshalb im Franziskanermuseum eine Sonderausstellung über die Geschichte der Schwarzwaldbahn. Aus diesem Anlass öffnet der Villinger Einzelhandel seine Türen, um Familien die Gelegenheit zum gemeinsamen Einkauf in entspannter Sonntagsatmosphäre zu geben.

Museum feiert die Aufschwung-Bahn

Die Sonderausstellung zum 150-jährigen Bestehen der Schwarzwaldbahn macht laut den Veranstaltern mit vielerlei Angeboten auf sich aufmerksam. Trotzdem ist der Besuch im Museum kostenlos.

Vöhrenbach Er ist der Herr über die größte Uhr in seinem Schwarzwald-Dorf – und muss doch ihrem Takt folgen Das könnte Sie auch interessieren

Das Programm ist so vielfältig wie die Geschichte dieser Schienenverbindung. Sie gilt als eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Vor 150 Jahren war sie ein wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Aufschwung, den die Region damals erlebt hat.

Vor 150 Jahren der Normalfall, heute eine seltene Ausnahme: Die Dampflokomotive 01 519 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn fährt im August 2021 auf der Schwarzwaldbahn. | Bild: Eisenbahnfreunde

Es geht nicht nur um das Betrachten von Ausstellungsstücken. Familien können eigene Kunstwerke gestalten, kleine und große Kinder können sich an Spielzeugeisenbahnen erfreuen oder auch an einer der kurzweilig gestalteten Familienführungen teilnehmen.

Bewirtung Beim Museumsfest am Sonntag wird auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen. Die Bewirtung übernehmen der Freundeskreis Städtische Museen sowie Mirella Fanelli vom Café Einfach Andersch. Vorträge 13 Uhr: Musikalische Rundreise, 14 Uhr: „Ein Keltenfürst auf Schienen“ mit Peter Graßmann, 15 Uhr: „Die grandiose Geschichte der Schwarzwaldbahn“ mit Manfred Oberg, 16 Uhr: Fotografischer Rundgang mit Frank-D. Paßlick, 17 Uhr: „Frühe Bahnen in der Region“ mit Michael Tocha. Führungen Um 14 Uhr gibt es eine Stadtführung, bei der Franz Kleinbölting sein Wissen über die Geschichte des Villinger Bahnhofs weitergibt. Museumsführungen für Familien finden um 14 und 15.30 Uhr mit Natalie Leva statt. Kurzführungen in der Pop-Up-Eisenbahnausstellung mit Hermann Krafft sind um 14.30 und 16.30 Uhr. Anita Auer führt um 15 und 16 Uhr durch die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte.

Sie haben eine spezielle Ausstellung zum 150. Geburtstag der Schwarzwaldbahn vorbereitet: Praktikant Bogdan Mezei (von links), Hermann Krafft, Michael Pohl für die Sparkasse, Rainer Böck vom Gewerbeverband Oberzentrum, Museumsleiterin Anita Auer, Projektleiterin Claudia Geiser sowie Peter Graßmann und Manfred Oberg. | Bild: Rüdiger Fein

Der Freundeskreis Städtische Museen ist Partner der Veranstaltung und hat eine Tombola organisiert deren erster Preis aus einer Berlinreise für zwei Personen besteht. Die Deutsche Bahn informiert auf dem Platz vor der Volksbank mit ihrem DB Regio Infomobil über Wissenswertes aus der Welt der Züge und Gleise. Ein Fahrsimulator für alle, die einmal Lokführer spielen wollen, steht ebenfalls zur Verfügung.

Kleinen Bahnen bringen großen Spaß

Spielerischen Einblick in die Eisenbahnwelt vermittelt eine Fahrt mit einer Mini-Dampfbahn auf dem Osianderplatz. Der kleine Zug wird mit Kohle befeuert und von Wasserdampf angetrieben. Das Bähnle nimmt kleine und große Eisenbahnfans mit auf eine gemütliche Rundreise.

Villingen-Schwenningen Rebstock: Wenn der Wirt und der Stammgast die Plätze tauschen Das könnte Sie auch interessieren

Zu den weiteren Höhepunkten des Museumsfestes gehört sicher das Angebot der Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar. Die fordern im Aktionsraum des Museums zum Mitspielen auf. Außerdem gibt es die Kreativwerkstatt für Kinder, die von Monika Hils-Broghammer betreut wird.

Die Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar – hier bei einer Ausstellung im Dezember 2022 – machen beim Fest für die Schwarzwaldbahn ebenfalls mit. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Bei einer Pop-Up-Ausstellung, die noch bis zum 3. Dezember gezeigt wird, können Objekte aus 150 Jahren Eisenbahngeschichte bestaunt werden. Den Besuchern werden viele Vorträge und eine Familienführung durch das Museum geboten.