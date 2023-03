Drei E-Autos der Firma Deer können in der Doppelstadt gemietet werden – zwei stehen in Villingen, eines in Schwenningen an der Neckarhalle. Bislang waren die beiden E-Autos in Villingen direkt auf dem kleinen Parkplatz am Bahnhof gegenüber der neuen Außenstelle des Landratsamtes geparkt.

Die Ladesäule am Bahnhof ist aufgrund einer Kooperation mit den Stadtwerken eine SVS-Ladesäule. Mit dieser Lösung war Deer aber nicht zufrieden.

„Hier gibt es öfters Konflikte“, berichtete Geschäftsführer Holger Graef dem SÜDKURIER. Da jeder an dieser Säule laden kann, könne es sein, ein Fahrer mit einem gemieteten Deer-Auto kommt und die beiden Parkplätze sind belegt.

Villingen Villinger Narrenbaum: Dominik Schaaf rettet die Fäll-Aktion mit seinem Filzstift Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt hat die Stadt reagiert und der Firma zwei neue Parkflächen angeboten. Die Autos sind bereits umgezogen und stehen jetzt auf exklusiv für Deer-Kunden reservierten Flächen in der Brigachstraße – direkt an der Brücke zum Bahnhof, also nur wenige Meter entfernt vom alten Standort. Die beiden Parkflächen am Bahnhof und die dortige Ladesäule stehen jetzt allen E-Auto-Fahrern zur Verfügung.

Die Deer-Autos stehen jetzt nicht mehr am Parkplatz am Bahnhof, sondern sind in die Brigachstraße umgezogen. | Bild: Hoffmann, Claudia

Das Unternehmen wollte neben den beiden exklusiven Standflächen auch deutlich mehr Parkflächen, um das Angebot auszuweiten.

Stadt will nichts überstürzen

Hierzu betont Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, dass die „Mobilitätswende ein wichtiges Thema sei, das bei der Stadt höchste Priorität habe.“ Aber dennoch könne man nichts überstürzen.

„Es handelt sich ja um eine komplexe Sache, wir reden über Ladesäulen, Stromanschlüsse und dann brauchen wir auch zentrale Flächen“, so Falke. Diese Flächen würden ja dann als normale Parkplätze entfallen und auch das wolle überlegt sein.

Villingen-Schwenningen Villingerin hilft in der Türkei: Das zweite Erdbeben ihres Lebens verändert alles Das könnte Sie auch interessieren

„Wir wollen das konzeptionell sauber aufarbeiten“, so Falke. Es sei ein erster Schritt, dass die Firma Deer jetzt exklusive Parkplätze in der Brigachstraße habe, so konnte ein erster Wunsch schnell erfüllt werden.