Der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ist es gelungen, im Zusammenhang mit dem Raubüberfall in Villingen am 12. Mai einen 24-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Dies teilt die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz jetzt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Der 24-Jährige wird verdächtigt, an jenem Tag gegen 16 Uhr die Sparkassen-Filiale in der Vöhrenbacher Straße in Villingen überfallen zu haben. Nach intensiven Ermittlungen durch die Kriminalpolizei, so heißt es weiter, hätten sich Hinweise auf den Tatverdächtigen ergeben.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung, die im Rahmen der Ermittlungen stattgefunden hat, nahm die Polizei den Tatverdächtigen am 5. Juni fest. Nach der Festnahme wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Räuber hatte am 12. Mai einen vierstelligen Betrag erbeutet

Am Freitag, 12. Mai, war es in der Sparkassen-Filiale zu einem Raubüberfall gekommen. Ein maskierter Täter hatte kurz nach 16 Uhr den Schalterraum der Bank betreten und eine Bankangestellte bedroht, teilte damals die Polizei mit. Die Angestellte händigte dem Räuber daraufhin einen vierstelligen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Vermutlich hatte der Täter nicht weit zu laufen. Wie der SÜDKURIER berichtete, hat die Polizei am 6. Juni in aller Frühe einen Mann in der Roten Gasse in Villingen festgenommen, nur wenige Meter von der Bankfiliale entfernt. Mit Schutzschilden und einem Hund – so die Beobachtung einer Augenzeugin – ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen in ein Wohngebäude in der Roten Gasse in Villingen eingedrungen. Die Durchsuchung fand um 4.50 Uhr statt, bei der eine Person festgenommen wurde.