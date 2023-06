Mit Schutzschilden und einem Hund – so die Beobachtung einer Augenzeugin – ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen in ein Wohngebäude in der Roten Gasse in Villingen eingedrungen.

Polizeikräfte von außerhalb

Was war geschehen? Viel ist um die Mittagszeit noch nicht bekannt, aber: „Es gab eine gegen 4.50 Uhr eine Durchsuchung und eine Person wurde festgenommen“, bestätigt Polizeisprecher Jörg Kluge auf Anfrage. Mit im Einsatz seien externe Polizeikräfte gewesen. Mehr könne er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.