Der 36-jährige Fahrer eines VW Golf war am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Aus bisher noch unbekannter Ursache prallte er laut Polizei auf das Heck eines vorausfahrenden Mercedes B-Klasse.

Der Mercedes geriet durch den Aufprall ins Schleudern, prallte in der Folge gegen die linksseitigen Betonleitwände, wurde abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 63-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Im Golf sitzen zwei kleine Kinder

Im VW Golf saßen hinten gesichert und angegurtet die beiden drei- und vierjährigen Kinder des Fahrzeuglenkers. Alle Fahrzeuginsassen wurden augenscheinlich nicht verletzt, sie wurden jedoch vorsorglich zu einer Kontrolluntersuchung in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Am Golf entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 20.000 Euro. Vor Ort waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Der Rettungshubschrauber, der vorsorglich angefordert worden war, musste nicht in Einsatz gebracht werden. Außerdem waren das THW sowie die Feuerwehr vor Ort eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Schuldfrage dauern noch an. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern unter der Nummer 0741 348790 in Verbindung zu setzen.

Elektronische Verkehrsschilder weisen auf den Stau hin. Und fordern zum Bilden einer Rettungsgasse auf. | Bild: Sprich, Roland