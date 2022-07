So viele Künstler, so viele Bühnen, so viel los – die Lange Kulturnacht in Schwenningen ist nach den Pandemiejahren mit einem ausgiebigen Programm zurück. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Zum Glück gibt es das Amt für Kultur der Stadt VS, das einige Höhepunkte benennt.

„Das Programm zeichnet sich wieder durch die vielfältigen Beiträge der Vereine aus, die mit Tanzvorstellungen, Konzerten verschiedener Genres, Aktionen und Spielen unterhalten“, sagt Anna Mauder aus der Abteilung Marketing und Kommunikation. „Auf den fünf großen Open-Air-Bühnen geht das Programm von 18 Uhr bis spät in die Nacht und auch an den anderen Standorten wird einiges geboten.“

Eine Besonderheit sei die Bühne auf dem Marktplatz, auf die in den vergangenen Jahren wegen der Sanierung verzichten werden musste. Durch diese zusätzliche Bühne könne man als Stadtverwaltung den Vereinen noch mehr Gelegenheiten bieten, sich zu präsentieren.

Coverband aus der Region

„Auf dem Muslenplatz spielt gleich nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Jürgen Roth die Coverband ‚DIVA‘. Die Musiker kommen aus der Region und bieten ein mitreißendes Live-Erlebnis mit bekannten Klassikern und aktuellen Songs“, sagt Anna Mauder.

„Ein weiteres Highlight auf dem Muslenplatz ist sicher auch die Musik-Show ‚Queens of Soul‘, bei der großartige Sängerinnen die Musik einzigartiger Soul-Diven präsentieren“, fährt sie fort. Ob Aretha Franklin, Diana Ross, Tina Turner, Whitney Houston, Amy Winehouse oder Adele – die Besucher werden einiges zu hören bekommen. „Mit beeindruckend authentischen Stimmen und Sound.“

Altbewährtes auf dem Programm

Es gebe natürlich auch Programmpunkte, die man vermissen würde, wenn sie nicht wieder mit dabei wären: „Uwe Spille ist zum Beispiel wieder als Straßenkehrer unterwegs und fegt frech die Humorlosigkeit beiseite. Nicht zu vergessen sind auch die zahlreichen kulinarischen Angebote, die das Fest zu einem Vergnügen für alle Sinne machen“, sagt Mauder abschließend.