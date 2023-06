Villingen-Schwenningen feiert am 1. Juli die 16. Schwenninger Kulturnacht und jetzt steht auch ein Teil des Programms fest.

Dass dieses Fest von Bürgern für Bürger nun zum 16. Mal stattfindet, ist der Treue der Akteure zu verdanken, die sich immer wieder aufs Neue engagiert haben: von Bands und Chören über Theatergruppen, Tanzensembles bis hin zu Vereinen, Schulen oder Gastronomen – sie alle bieten eine Vielfalt an Musik, Theater, Tanz, Film und Kulinarischem, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Band Diva ist bereits zum dritten Mal bei der Schwenninger Kulturnacht. | Bild: Sebastian Klingk PHOTOGRAPHY

Inzwischen stehen laut Pressetext auch die Bands für die großen Bühnen fest. Dabei sind die Bands Diva, anders und die Queens of Soul: Die deutsch-schweizerische Coverband Diva bietet laut Vorankündigung ein intensives Livemusik-Erlebnis. Die vier Musiker und ihre Frontfrau bilden auf der Bühne eine energiegeladene Einheit. Sie waren schon zweimal bei der Kulturnacht.

Die Gruppe „Anders“ spricht durchaus ironisch die großen Gefühle an. | Bild: Studio Felix Groteloh

Die fünf Sänger von „Anders“ werden zu musikalischen Erzählern, die ihre eigenen Geschichten schreiben, mal melancholisch-tiefsinnig, mal humorvoll-ironisch und mitunter auch herzzerreißend komisch.

Da geht es um Liebe, Verlust, Trauer, Herzschmerz, aber auch um Freundschaft, Hoffnung und den unerschütterlich optimistischen Blick nach vorn. All dem begegnen die fünf Sänger mit einer unverwechselbar selbstironischen und humorvollen Art, die offenbart, dass sie ihre Kunst sehr wohl, sich selbst jedoch nicht ganz so ernst nehmen.

Verneigung vor der Soulmusik

The Queens of Soul widmet sich ganz der weiblichen Seite der Soulmusik und bringt das tiefe Gefühl, die anrührende Eleganz und die herausragenden Songs einzigartiger Soul-Diven auf die Bühne. Unvergessen sind Namen wie Aretha Franklin, Tina Turner, Gladys Knight, Diana Ross oder aber auch Amy Winehouse, Whitney Houston, Donna Summer, Beyoncé, Adele und andere mehr. All diesen weiblichen Soullegenden setzt die Show ein Denkmal.

Vorverkauf ab zehn Euro

Im Vorverkauf kosten die Eintrittsbändel zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte ab GdB 80 erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Schwerbehinderte mit ‚B‘ erhalten einen Freibändel für die Begleitperson. Diese sind nur beim Amt für Kultur in Villingen sowie bei den Tourist-Informationen in Schwenningen und Villingen erhältlich. Der Eintritt bis einschließlich 13 Jahre ist frei und benötigt keine Bändel.