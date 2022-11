von Leonie Vaas

Ein Abend voller Adrenalin steht Max Mager aus Villingen-Schwenningen bevor: Am Samstag, 19. November, werden der 26-Jährige und sein Kumpel Max Baier die Außenwette bei der Kult-TV-Show ‚Wetten, dass..?‚ im ZDF bestreiten.

Die Show selbst, moderiert von Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker, kommt ab 20.15 Uhr aus Friedrichshafen, aber die Außenwette wird aus dem Europapark in Rust übertragen. Was wird zu sehen sein, welcher Herausforderung wird sich der junge Schwenninger stellen müssen? Das ist noch ein großes Geheimnis. Der SÜDKURIER begleitet die Show am Samstag in einem Live-Ticker.

Wilde Fahrt im Europapark

Einzige, was Max Mager herausgeben darf, ist die offizielle Beschreibung der Wette: „Bei der rasanten Außenwette begeben sich Max Baier und Max Mager auf eine wilde Fahrt, bei er sie im richtigen Moment zugreifen müssen“, schreibt er dem SÜDKURIER.

Doch um welche wilde Fahrt handelt es sich und wie wird diese aussehen? Werden die zwei Freunde mit einer der großen Achterbahnen im Europaparks – Blue Fire oder sogar Silver Star – fahren? Und überhaupt: Was müssen die beiden Jungs dann im richtigen Moment greifen? Durchgesickert ist dazu noch nichts.

Vertragliche Schweigepflicht

Auch der Europapark hält sich noch bedeckt. Um welche Bahn es sich handelt und ob eine der Attraktionen überhaupt etwas mit der Wette zu tun hat, das wird von der Pressestelle nicht verraten. Auch sie unterliegt einer vertraglichen Schweigepflicht des ZDF und darf nichts Genaueres über die Wette verraten. Man wird sich also bis Samstagabend gedulden müssen, bis die Wette live im ZDF ab 20.15 Uhr übertragen wird.

Max Mager absolviert momentan ein duales Studium im Bereich Medien-Design bei MackMedia im Europapark in Rust. Somit hat der Schwenninger das Trainingsgelände quasi an seinem Arbeitsplatz und gute Chancen, um abzuräumen.

Dort hat Mager vor vier Jahren auch seinen in Freiburg aufgewachsenen 28-jährigen Kumpel, Arbeitskollegen und jetzt auch Teamkollegen Max Baier kennengelernt, wie er dem SÜDKURIER verrät. Sie werden also beide am Samstagabend im Europapark in Rust bereit stehen, während Millionen von Menschen mit den beiden mitfiebern.

Leidenschaftlicher Handballer

Max und Max verbindet die Leidenschaft fürs Filmen – und natürlich der Vorname. Als treue Unterstützung und Fanclub werden Familie, Freunde und die Sportkameraden der Turngemeinde Schwenningen (TGS) vor Ort sein und mitfiebern. Denn neben seinem Traumjob bei MackMedia spielt Max Mager leidenschaftlich gern Handball für die TGS in Schwenningen.