von Maike Stork

Weil die ZDF-Kultshow „Wetten, dass..?“ am 19. November nach Friedrichshafen kommt, will Nico Auer, Moderator beim Radiosender Hitradio Antenne 1, einen Rekord aufstellen. Dafür hat sich Auer die bei der Show so beliebte Bagger-Wette vorgeknöpft. Die Krux an der Sache: Sein Bagger ist lediglich 54 Zentimeter hoch.

Am Montag ging die Fahrt in Stuttgart los, 150 Kilometer durch Süddeutschland. „Ich wette, dass ich innerhalb von fünf Tagen in Friedrichshafen ankomme“, sagt Nico Auer. Die Wette sei dann gewonnen, wenn er bis Freitag um 17 Uhr am Häfler Messegelände ankomme.

Auer wünscht sich Unterstützung von Anwohnern

In den kommenden Tagen hofft Auer auf die Hilfe der Baden-Württemberger: „Sei es Schieben, Mitnehmen auf einem Anhänger oder einfach nur Zujubeln am Straßenrand – ich freue mich über jede tatkräftige Unterstützung!“

Bodensee Das entgeht euch, ZDF! Diese Stadtwetten wären nur in Friedrichshafen möglich gewesen Das könnte Sie auch interessieren

Im Radio könne man Auers Baggerfahrt täglich verfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung. Und vielleicht schaffe er es mit seiner „verrückten Irrfahrt“ ja sogar auf Thomas Gottschalks berühmte Couch, spekuliert man dort.