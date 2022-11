von Cian Hartung, Elisa-Madeleine Glöckner, Ulrike Bäuerlein und Dominik Dose

Zuletzt war 2020 die Kanzlerin da

Für den SÜDKURIER begleiten Elisa-Madeleine Glöckner und Cian Hartung den ganzen Tag über den Bundeskanzler. Wer bis dahin schon einmal zurückschauen möchte: Hier lesen Sie, wie die vergangenen Kanzlerinnen-Besuche abliefen. So lange liegen sie gar nicht zurück – waren aber oft sehr kurz.

Scholz nimmt sich Zeit

Hallo, ZF! Erster Halt in Friedrichshafen wird für den Kanzler das ZF Forum sein. | Bild: DPA

Man kann Olaf Scholz schon einmal nicht nachsagen, dass er keine Lust auf Friedrichshafen hat und gleich wieder weg will. Denn sein erster Programmpunkt, der Besuch bei ZF, beginnt schon um 9.45 Uhr. Gegen 12 Uhr spricht er auf dem SPD-Parteitag auf dem Messegelände. Und am Nachmittag gegen 14 Uhr wird es sportlich, Scholz besucht für eine Stunde den VfB Friedrichshafen.

Was in Friedrichshafen ansteht

Der Samstag ist doppelt besonders für Friedrichshafen. Nicht nur, dass abends „Wetten, dass..?“ viele Promis in die Stadt bringen wird. Auch von diesem Event wird der SÜDKURIER in einem Liveticker berichten. Doch davor kommt erstmal der Kanzler! Olaf Scholz wird am Morgen in der Stadt erwartet. Was wird der Tag bringen? Davon berichten wir hier live.