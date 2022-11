von Julia Blust, Sabine Wienrich, Benjamin Schmidt, Mona Lippisch

Der Samstag ist doppelt besonders für Friedrichshafen. Nicht nur, dass abends „Wetten, dass..?“ viele Promis in die Stadt bringen wird. Davor kommt erstmal der Kanzler! Olaf Scholz wird am Morgen in der Stadt erwartet. Auch von diesem Event berichtet der SÜDKURIER in einem Liveticker.

Alles, was Sie über „Wetten, dass...? wissen müssen

Was ist da los am Samstag in Friedrichshafen? Und warum? Alle Fragen zur Show beantworten wir hier. Denn: „Wetten, dass...?“ ist nicht zum ersten Mal am See, es gab bereits mehrere Sendungen aus der Messe – und auch bereits eine Gottschalk-Abschieds-Sendung. Und wie immer gibt es auch rund um die Sendung kuriose Geschichten wie die des Stuttgarters, der auf dem Spielzeugbagger an den See unterwegs ist.

Welche Promis kommen?

Robbiiiieeee! Ja, Robbie Williams kommt an den Bodensee. Und auch Fußballerin Giulia Gwinn, die aus dem Teilort Ailingen kommt, wird auf dem roten Sofa sitzen. Welche zehn Promis am häufigsten bei ‚Wetten, dass...?‘ waren, haben wir ebenfalls recherchiert. Gleich mehrere von dieser Liste sind auch diesmal in Friedrichshafen dabei.

Stadtwette? Pustekuchen

Die Erinnerung an die legendäre Stadtwette 2007 in Friedrichshafen ist schillernd: Männer in Borat-Kostümen schwammen unerschrocken im eiskalten Bodensee, umjubelt von tausenden Häflern. Eine Stadtwette wird es aber diesmal leider nicht geben. Dabei hätten wir so viele Ideen gehabt!

Michelle Hunziker freut sich auf Friedrichshafen

Warum freut sich Moderatorin Michelle Hunziker so sehr auf „Wetten, dass ..?“ in Friedrichshafen? Nicole Rieß hat mit ihr gesprochen. Die Moderatorin steht in Friedrichshafen bereits zum 19. Mal bei der Wett-Show auf der Bühne.