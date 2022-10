In Friedrichshafen. Im Mai gab das ZDF bekannt, dass die einzige Sendung dieses Jahr in der Messehalle aufgezeichnet wird, in der Thomas Gottschalk 2011 seine große Abschiedsvorstellung gegeben hatte.

Wer moderiert „Wetten, dass...?“ 2022?

Thomas Gottschalk wird 2022 und 2023 je einmal „Wetten, dass..?“ moderieren. Die eigentlich einmalige Neuauflage sahen 2021 mehr als 14 Millionen Zuschauer. Danach teilte das ZDF mit, es wolle die Geschichte der Show ‚weiterschreiben‘. Neben Gottschalk wird Michelle Hunziker moderieren.

Welche Gäste kommen am 19. November?

Noch sind keine Gäste bekannt – doch es kann täglich soweit sein. Gottschalk verkündete kürzlich Medienberichten zufolge, er wolle keine B-Promis bei „Wetten, dass...?“. Schlechte Karten also für TV-Star Patrick Romer aus Konstanz.

Wie oft war „Wetten, dass...?“ schon am Bodensee?

Viermal. Zum ersten Mal war der Samstagabend-Klassiker 2007 am See zu Gast. Und auch 2010 wurde aus der Messe gesendet. Dann folgte 2011 Gottschalks vermeintlich letzte „Wetten, dass..?“-Sendung. Zwei Jahre später kehrte das ZDF mit dem Tross zurück. Im Februar 2013 moderierte Markus Lanz. Ein Jahr später wurde die Sendung eingestellt, 2021 dann aber doch die Wiedergeburt mit Gottschalk – und künftig wieder „Wetten, dass...?“, aber nur einmal pro Jahr.

Was waren die Stadtwetten in Friedrichshafen?

An die legendäre Stadtwette 2007 erinnern sich sicher noch viele: Gottschalk behauptete, dass sich keine 50 Männer finden, die im knappen „Borat“-Einteiler ins eiskalte Wasser im Bodensee hüpfen. Er verlor natürlich. Vor dem Zeppelin Museum scharten sich tausende Menschen und jubelten den deutlich mehr als 50 badenden Männern mitten im Winter zu. 2013 wettete Markus Lanz, dass sich keine 100 Männer in Frauenkleidern zusammen finden, die mit Heino den Ärzte-Titel „Junge“ singen. Auch er verlor. 2010 drehte sich die Stadtwette um Models: Damals bewarb Heidi Klum ihre Pro-Sieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ bei Gottschalk in der Sendung. Live gecastet wurde die 19-jährige Pauline Afaja aus Friedrichshafen. Sie stieg mit einer Wild Card nachträglich in der bereits laufenden GNTM-Staffel ein und wurde am Ende Siebte. 2011 gab es bei Gottschalks Abschiedssendung keine Stadtwette.

Legendär: Die Stadtwette 2007. | Bild: Christian Lewang I SK-Archiv

Wird es diesmal eine Stadtwette geben?

Nein. Eine Stadtwette ist in Friedrichshafen nicht geplant.

Wo gibt es Tickets?

Inzwischen sind die Karten ausverkauft. Anfang Oktober konnten Interessenten sich im Auslosungsverfahren bewerben, die Nachfrage ist immer größer als das Angebot. Die Bewerbungsphase ist abgelaufen. Die Verlosung war laut ZDF bereits, die Gewinner sollten in der Woche ab 24. Oktober per Mail benachrichtigt werden.

Kommt „Wetten, dass...?“ danach noch einmal?

Nun dürfte es unumstößlich das letzte Mal sein. Denn nach dieser Sendung soll es von „Wetten, dass...?“ nur noch eine Ausgabe im kommenden Jahr geben. Wo, steht noch nicht fest. Wobei die 2011er-Sendung aus FN ja schon einmal die letzte war...