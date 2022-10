„Ich glaube, die Silverstar hängt ein bissl fest.“ Die Nachricht einer Twitter-Nutzerin zu einem Bild der bekannten Achterbahn des Europaparks sorgte am Sonntagmittag (30. Oktober) für Aufruhr im Netz.

Auf dem Bild scheint die Bahn tatsächlich stillzustehen, auf halber Höhe eines Abschnitts der Achterbahn. Kurz darauf postet dieselbe Nutzerin: „Inzwischen wird evakuiert mit Höhenrettung.“ Auf dem von der Nutzerin geposteten zweiten Bild sind Rettungskräfte an der Bahn zu erkennen, die offenbar festhängt. Die Silver Star mit ihren 73 Metern Höhe und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 130 Stundenkilometern gehört zu den beliebtesten Bahnen im Europapark. Was ist passiert im Freizeitpark in Rust?

Der Europapark reagiert via Twitter mit der Antwort: „Am 30.10.22 kam es aufgrund einer defekten Kupplung am Kettenantrieb zu einer ordnungsgemäßen Räumung der Silver Star Achterbahn. Es wird aktuell an einer schnellstmöglichen Wiederinbetriebnahme gearbeitet.“

Technischer Defekt

Volker Klaiber, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Parkbetrieb, sieht „keinen Grund zur Panik“ wegen des Vorfalls: „Überall dort, wo Technik verbaut ist, kommt es hin und wieder zu einem Defekt.“ Als Beispiele nennt er das Auto oder den Wäschetrockner.

Die Sicherheit der Fahrgäste sei aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, betont Klaiber, der im Park auch für die Sicherheit und Notfälle zuständig ist: „Sie sitzen in dieser Bahn sicherer als zu Hause in Ihrem Fernsehsessel“, wenn die Bahn anhalte, sagte er. So hätten die Sicherheitsmechanismen der Bahn einwandfrei funktioniert: Sobald etwas defekt ist, „geht die Bahn in den gewünschten Zustand des Stopps.“

Kaputte Kupplung Ursache des Stopps

In diesem Fall sei eine defekte Kupplung, die Verbindung zwischen Motor und Getriebe, für den Stopp verantwortlich gewesen. Als die Bahn im oberen Drittel der Fahrstrecke ausfiel, war sie mit 36 Fahrgästen voll besetzt. Sie wurden nach Angaben von Klaiber mit Sicherungsgurten, wie man sie aus der Bergrettung kennt, in Vierergruppen aus dem Waggon geholt und mit Karabinern gesichert an der Rettungstreppe der Bahn nach unten begleitet.

Alle Passagiere seien unverletzt geblieben und waren wohlauf, hätten „gelacht“, so Klaiber. Der Einsatz von externen Rettungskräften sei nicht nötig gewesen, die Höhenretter seien Mitarbeiter des Parks gewesen. Weil die Rettungsaktion der Fahrgäste etwa eine Stunde in Anspruch genommen habe, erhielten die Betroffenen eine Entschädigung des Parks. Wie hoch diese ausfiel, wollte der Sicherheitsverantwortliche nicht sagen.

Sonnenuntergangsstimmung im Europapark: Am Nachmittag nach dem Zwischenfall lief die Bahn nach dem Zwischenfall wieder, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärte. | Bild: Patrick Seeger

Silver Star wieder in Betrieb

Am Nachmittag habe die Bahn ihren Betrieb wieder aufgenommen, nachdem die defekte Kupplung ausgetauscht und das Fahrwerk „genau auf Funktionalität geprüft“ worden sei. Zunächst fuhr die Silver Star den Angaben nach einige Runden leer, um mögliche weitere Defekte auszuschließen, bevor sie wieder für die Besucher des Parks geöffnet wurde.

Ohnehin werden nach Angaben des Europaparks die mehr als hundert Attraktionen täglich auf ihre Sicherheit geprüft.

Wie oft Vorfälle wie dieser im Park geschehen, konnte Klaiber nicht genau sagen. Erst vor zwei Monaten war allerdings die Wasserbahn Poseidon wegen einer technischen Störung stehengeblieben. Auch damals wurde die Bahn evakuiert, bevor der Schaden behoben wurde – einen verrutschten Schalter nannte Klaiber damals als Ursache.

Die Störung bei der Poseidon habe aber nichts mit dem heutigen Zwischenfall zu tun, so das Mitglied der Geschäftsleitung. Ohnehin komme es fast täglich vor, dass „ein Schalter oder etwas anderes defekt ist, das ist ein ganz normaler Zustand und kein Grund zur Panik.“

2018 hatte es einen Großbrand im Europa-Park gegeben, bei dem auch das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“ abgebrannt war. Insgesamt entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Ursache war wohl ein technischer Defekt.