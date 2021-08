Die Gewerkschaft der Lokomotivführer streikt von Mittwoch bis Freitag jeweils um 2 Uhr. Schon am Dienstagabend begann der Streik im Güterverkehr.

Die Fahrtstrecke Richtung Donaueschingen und Höllental bietet normalerweise Direktverbindungen nach Freiburg – aber auch in diese Richtung fielen die Züge aus. | Bild: Hahne, Jochen

Am frisch sanierten Villinger Bahnhof war es daher am Mittwoch entsprechend ruhig. Wo eigentlich im Stundentakt Züge, die zwischen Karlsruhe und Konstanz verkehren, an- und abfahren, blieben die Gleise leer. Auch für den Donnerstag wird ein solches Szenario erwartet.

Der Ringzug rollt weiter: Wer am Mittwoch zum Beispiel in Richtung Geisingen wollte, hatte Glück. Die Hohenzollerische Landesbahn, die für den Ringzug zuständig ist, gehört nicht zur Deutschen Bahn. Entsprechend wurde auch nicht gestreikt. | Bild: Hahne, Jochen

Signale auf Halt am Villinger Bahnhof: Der Bahnverkehr in der Region ist durch den Lokführerstreik erheblich ins Stocken geraten. | Bild: Hahne, Jochen

Einzig Fahrgäste, die mit der Hohenzollerischen Landesbahn, die zur Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG gehört, in Richtung Geisingen fahren wollten, konnten die Züge im eineinhalb Stundentakt nutzen.