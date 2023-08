Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 19 Uhr eine Autofahrerin an der Einmündung des Römerwegs zur Kreisstraße 5734 zum Anhalten gezwungen. Der Mann überholte, kurz nach der Abzweigung der K 5734 von der Bundesstraße 33, mit einem VW eine 28-Jährige, die mit ihrem Nissan in Richtung Marbach fuhr.

Unbekannter zwingt die Frau zum Anhalten

An der Abzweigung zum „Römerweg“ bremste er die junge Frau aus, zwang sie Höhe der dortigen Bushaltestelle zum Halten und lief an ihr Auto. Hier belästigte er die Fahrerin mit anzüglichen Äußerungen in gebrochenem Deutsch.

Frau setzt ihre Fahrt einfach fort

Die Frau ließ den Mann stehen und setzte kurzerhand ihre Fahrt in Richtung Marbach fort. Den Unbekannten beschrieb sie wie folgt: etwa 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, mit Glatze, gebräunte Haut.

Er war unterwegs in einem schwarzen VW Beetle mit VS-Kennzeichen. Der Wagen hatte ein schwarzes Stoffdach und eine beige Innenausstattung. Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.