Eine wichtige Querverbindung von der Bundesstraße B33 ins Brigachtal wird am Montagmorgen, 21. August, für den Verkehr gesperrt: die Kreisstraße 5734, die von VS-Marbach unter dem Namen Schaffhauser Straße nach Osten führt und in die B33 mündet.

Ist die Durchfahrt dicht, ist nur ein kleines Stück vom Abzweig Römerweg/Zollhaus bis zur Bundesstraße noch eine Woche lang befahrbar. Dann werden ab 28. August noch größere Verkehrsbehinderungen kommen.

Am Montagmorgen hat der SÜDKURIER nun an drei Punkten das die Folgen beobachtet: Fließt der Verkehr gut oder kommt es zu Staus?

Kreisel VS-Marbach:

Es ist 7.10 Uhr in Marbach am Kreisel. Der Verkehr fließt normal in Richtung Villingen auf die Straßburger Straße. Auch hier keine Anzeichen einer Sperrung. | Bild: Susanne Rothweiler

Ab dem innerörtlichen Kreisel in VS-Marbach gibt es nun für mehrere Wochen keinen Abzweig zur B33 mehr. Der Verkehr aus dem Tal der Brigach zur Bundesstraße muss dort weiter Richtung Villingen fahren und kann erst am Straßenknoten bei der Gaskugel bzw. Kopsbühl Richtung Bad Dürrheim oder St. Georgen abbiegen (Kreuzung Straßburger Straße/Donaueschinger Straße). So sah es am Kreisel am Montagmorgen aus:

Straßenkreuzung Straßburger Straße/Donaueschinger Straße:

Hier mündet der Verkehr von und nach VS-Marbach und Brigachtal jetzt zusätzlich ein. Das war die Lage am Montagmorgen:

Es ist 6.53 Uhr an der Kreuzung Straßburger Straße/Donaueschinger Straße. Da noch keine Umleitung eingerichtet wurde, läuft auch hier der Verkehr ohne Behinderungen. | Bild: Susanne Rothweiler

B33 am Abzweig Kreisstraße 5734 VS-Marbach:

Hier kann man für eine Woche nur noch aus und in Richtung VS-Zollhaus abfahren. Das war die Situation am Montagmorgen:

Um 6.30 Uhr ist die Straße nach Marbach noch nicht gesperrt. | Bild: Susanne Rothweiler

Zum Hintergrund: Die Schaffhauser Straße wird gesperrt, weil dann eine neue Wasserleitung verlegt wird. Die Arbeiten sollen laut Christian Thiel, Pressesprecher der Stadt Villingen-Schwenningen, rund sieben Wochen dauern. Der Radweg neben der Schaffhausener Straße ist nicht von Sperrungen betroffen. Auch der Zugang für die Anwohner in diesem Bereich sei gewährleistet.

Ab 28. August starten dann Bauarbeiten für eine neue Einfädelspur der Kreisstraße 5734 (Schaffhauser Straße) aus Richtung VS-Marbach in die Bundesstraße B33. Dann ist die Abfahrt von der B33 Richtung Marbach ganz dicht. Dann wird auch die Fahrbahn auf der B33 an dieser Stelle baustellenbedingt verengt.

Trotz dieser Verengung kann aber weiter in beide Richtungen gefahren werden, sagt Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg. Zur Sicherheit wird es dann in diesem Bereich aber ein niedrigeres Tempolimit als die jetzigen 70 Stundenkilometer geben.

Auch die Gemeindeverbindungsstraße nach VS-Zollhaus wird ab 28. August vom Abzweig an der K5734/Schaffhauser Straße bis hoch zum Bahnübergang in Zollhaus komplett gesperrt, und zwar auch für die Radfahrer. Der Grund: Die kleine Straße wird neu asphaltiert.