„Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis“, lautet ein bekannter Aphorismus. In genau dieser Situation sieht sich der Gemeinderat in Sachen Stadtzentrum Schwenningen.

Der Abriss des grandios gescheiterten und seit Jahren leerstehenden Rössle-Centers sowie der Bau eines neuen Einkaufszentrums stockt seit Jahren. Und damit auch die Sanierung des Muslenplatzes.

Blick von oben auf das Einkaufzentrum Rössle im Zentrum von Schwenningen. Rechts oben zu erkennen die Stadtbücherei und der Muslenplatz. Der Platz soll ebenfalls attraktiver gestaltet werden. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Auch die CDU-Gemeinderatsfraktion beobachtet mit Sorge den Niedergang der Schwenninger Innenstadt und die Stagnation am Muslenplatz. Sie hat das Thema daher auf die Tagesordnung der letzten Gemeinderatsitzung setzen lassen. Aus Sicht der Christdemokraten ist es nun Zeit, „einen Plan B zu erarbeiten“.

Das Rössle-Einkaufszentrum Das Einkaufszentrum wurde im Mai 2000 als viergeschossiges Einkaufszentrum mit einem achtstöckigen Büroturm und einem Parkhaus eröffnet. Investor war ein Immobilienfonds der Berliner Landesbank. Aufgrund mangelnder Kundenfrequenz zogen bereits nach drei Jahren die Ankermieter aus. Ende 2007 stand das Einkaufszentrum fast ganz leer. Auch das Parkhaus wurde geschlossen. 2016 erwarb die Hanseatische Betreuungs-und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB) aus Hamburg das Gebäude. Ziel war der Neubau eines modernen Einkaufszentrums, in das auch die Stadtbücherei integriert werden sollte. Allerdings fand der Investor zu wenig Mieter. Durch die Corona-Pandemie kam das Projekt vollends zum Erliegen. Jetzt wird an einer Neukonzeption gearbeitet.

„Die Situation in der Schwenninger Innenstadt scheint immer schwieriger zu werden“, konstatierte der neue Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Dirk Sautter. Er schlug vor, der Gemeinderat solle Investitionsmittel in den Doppelhaushalt 2024/25 bereitstellen, um den sanierungsbedürftigen Muslenplatz in der Schwenninger Stadtmitte neu zu gestalten. „Wir wünschen uns, dass wir den neuen Muslenplatz 2026 begrüßen dürfen.“

Fordert einen Plan B für die Schwenninger Innenstadt. Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Dirk Sautter. | Bild: unbekannt

Außerdem regte er die Bildung einer Ideenwerkstatt an, zusammengesetzt aus Vertretern des Gemeinderates und sachkundiger Verwaltungsmitarbeiter. Deren Aufgabe soll es sein, ergebnisoffen zu diskutieren, wie die Schwenninger Innenstadt für Handel und Dienstleister wieder attraktiv gemacht werden kann. Dabei soll es natürlich auch darum gehen, wie das Problem der Kaufhaus-Ruine gelöst werden kann.

Helga Baur (Grüne) schloss sich dieser Forderung uneingeschränkt an. Die Idee einer neuen Shopping-Mall, wie sie zuletzt vom Investor und neuen Eigentümer des Rössle-Areals, der HBB aus Hamburg, erarbeitet wurde, habe sich inzwischen überholt, konstatierte Baur mit Blick auf die zurückliegenden Umwälzungen im Einzelhandel.

Der Muslenplatz müsse nun attraktiver gestaltet werden, „solang am Rössle nichts geht“. Sie regte an, zu prüfen, ob die Stadt die Immobilie vom Investor HBB kaufen könne, um dort eigene Pläne zu realisieren.

Schurr warnt vor übereilten Schritten

Vor einem übereilten Umbau des Muslenplatzes warnte indes Edgar Schurr (SPD). Solange man nicht wisse, was an der Stelle des Rössle-Zentrums entwickelt werde, mache es keinen Sinn, den Muslenplatz für teures Geld umzubauen. Sonst passt am

Ende das eine nicht zum anderen. Ohne Abstimmung drauflos zu sanieren, sei „ein gefährliches Spiel“, warnte Schurr. „Wir sollten uns Zeit nehmen, eine Vision zu entwickeln.“

Blick auf den Schwenninger Muslenplatzes mit Brunnen. Der Platz sollte umfassend saniert werden, finden viele Bürger und Gemeinderäte. | Bild: Sgn

Oberbürgermeister Jürgen Roth machte deutlich, dass er wenig vom Vorschlag hält, die Stadt solle die Immobilie kaufen. Erwerb und der Abbruch des alten Einkaufszentrums wären für die Stadt eine kostspielige Idee, warnte er.

Der Investor HBB plant neues Konzept

Er riet dem Gemeinderat zur Geduld. Der Investor HBB sei dabei, neue Pläne für die Nutzung des Rössle-Areals zu entwickeln, nachdem das Projekt einer modernen Einkaufs-Mall durch die Corona-Pandemie zum Erliegen kam. Er stehe in ständigem Kontakt mit HBB, versicherte der OB. „Aber es ist noch nicht soweit, dass ich darüber öffentlich berichten kann“, sagte Roth.

Mit einem modernen Einkaufszentrum wollte der Investor HBB aus Hamburg das Rössle-Zentrum ersetzen. Doch diese und andere Entwürfe gelten inzwischen als gescheitert. Derzeit arbeitet HBB an neuen Nutzungsmöglichkeiten. | Bild: HBB

Unter diesen Vorzeichen riet auch Frank Bonath (FDP) zum Abwarten. So lange macht es nach seiner Meinung keinen Sinn, einen neuen Arbeitskreis ins Leben zu rufen.

Oberbürgermeister Roth indes war anderer Auffassung: „Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.“ Er will nun einen Arbeitskreis aus interessierten Mitgliedern aus dem Gemeinderat einberufen, der sich grundsätzlich Gedanken machen soll, wie die Schwenninger Innenstadt belebt werden kann. Zugleich will die Stadt dem Investor HBB weiter Zeit geben, ein neues Nutzungskonzept für das Rössle-Areal auszuarbeiten.