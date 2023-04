Sie lässt sich nicht schrecken von den dreisten Dessous-Dieben: Nur drei Wochen, nachdem Unbekannte fast ihre komplette Ware gestohlen haben, hat Unternehmerin Katharina Bölle ihr Wäschegeschäft an der Rathausstraße in Schwenningen wieder eröffnet. Von den entwendeten Höschen, BHs und Co. fehlt indessen weiter jede Spur.

„Ich bin jetzt sehr glücklich“, sagt Katharina Bölle und lässt den Blick einmal rundum durch ihren Laden schweifen. Dort, wo Einbrecher vor kurzem nur leere, weiße Regale hinterlassen haben, hängt jetzt wieder eine große Auswahl bunter Bademode, feiner Spitze und edler Seide. Seit 15. April hat „Woman exklusive“ wieder geöffnet.

Das ist passiert In der Nacht zum verkaufsoffenen Sonntag am 26. März sind die Einbrecher durch eine Hintertür in das Geschäft von Katharina Bölle eingestiegen und haben nahezu alle Dessous mitgenommen. Unter anderem gehörten an die 300 hochwertige Unterhöschen sowie 300 edle BHs zur Beute der bislang unbekannten Täter.

Endlich. Doch leicht war der Weg bis hierher beileibe nicht. Knapp drei Wochen, in denen Katharina Bölle unzählige Stunden am Telefon verbracht, E-Mails schrieb, Listen zusammenstellte. „Ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe“, sagt sie jetzt. Das größte Problem: Überhaupt neue Ware zu finden. Denn diese wird in der Regel schon im Vorjahr bestellt und kann nicht einfach bei Bedarf nachgeordert werden.

Die Schwenningerin hat es dennoch geschafft. Die bisherigen Lieferanten unterstützen sie nach Kräften, neue Marken kamen hinzu. „Ich habe mit aller Kraft Wege gesucht, wie ich wieder aufmachen und ein ähnliches Sortiment bieten kann“, sagt Katharina Bölle.

Katharina Bölle freut sich, dass ihr Geschäft wieder geöffnet und will nach dem Einbruch nach vorn blicken. | Bild: Burger, Tatjana

Erst knapp zwei Tage vor der Neu-Eröffnung kam ein Großteil der neuen Ware in Schwenningen an. Hunderte Wäschestücke mussten nun über Nacht etikettiert und eingeräumt werden. Eine Mammutaufgabe, doch mit der Hilfe von Familie und Freunden bewältige Bölle sie. Und konnte sich wenige Stunden später über den Erfolg freuen: „Es war dann auch sehr viel los am ersten Tag, ich bin hochzufrieden“, sagt die Ladenchefin.

So viel ist die Beute wert

Dennoch – so viele edle Stücke wie vor dem Einbruch finden sich in den Regalen längst noch nicht. 35.000 Euro waren die zahllosen gestohlenen Höschen und Co. insgesamt allein im Einkauf wert, hat Katharina Bölle mittlerweile ausgerechnet.

Nach dem Dessous-Diebstahl hat Katharina Bölle mit viel Elan wieder für volle Regale gesorgt. Die BHs, die die Diebe zurückgelassen haben und für die es keine passenden Höschen mehr gibt, verkauft Bölle nun zum halben Preis. | Bild: Burger, Tatjana

Akribisch musste sie jedes einzelne Stück für die Versicherung auflisten, fast eine Woche war sie allein damit beschäftigt. Doch dann ging alles schnell, mittlerweile hat die Geschäftsfrau die Erstattung bereits ausgezahlt bekommen.

Was die Polizei bislang weiß

Weniger schnell geht dagegen die Suche nach den Tätern und der exklusiven Beute. Derzeit gebe es keine neuen Erkenntnisse, so Polizei-Pressesprecher Jörg-Dieter Kluge. Die Ermittlungen dauerten aber nach wie vor an.

Aber – wie läuft die eigentlich, so eine Fahndung nach Seiden-BHs und Spitzen-Höschen? Offenbar eher unspektakulär. „Die Ermittlungen unterscheiden sich nicht von anderen Ermittlungen. Wir suchen ja nicht nur nach den entwendeten Gegenständen, sondern gehen allen Hinweisen und Ansätzen nach. In diesem Fall sind es Dessous, für uns spielt das keine Rolle“, sagt Jörg-Dieter Kluge.

Bunte Bademode hängt jetzt wieder in den Regalen, die vor wenigen Wochen leergeräumt wurden. | Bild: Burger, Tatjana

Ob die edlen Wäschestücke nun wieder auftauchen oder nicht – Katharina Bölle hat einen knappen Monat nach dem Dessous-Diebstahl ihren Frieden wiedergefunden. „Das war ein Schock, aber ich bin daran gewachsen“, sagt sie heute. „Mir wurden Waren gestohlen, aber meine Erfahrung und mein Wissen kann mir keiner wegnehmen.“