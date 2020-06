Am Montagabend wurden bundesweit über 8000 Gebäude in ein rotes Licht gehüllt, um auf die schwierige Situation der Veranstaltungsbranche in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Hier gibt es alle Bilder von der Aktion in Villingen.

Night of Light am Montag Abend am Romöusturm in Villingen.