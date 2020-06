Fast im Wochentakt wird Corona-Verordnungen immer weiter gelockert. Trotzdem gibt es noch Bereiche, die kaum Perspektiven haben, so wie die Eventbranche. So lange größere Veranstaltungen verboten sind, gibt es auch keine aufträge. Viele Firmen kämpfen schlichtweg ums Überleben. Als leuchtendes Signal ihres Hilferufes wurden am Montagabend bundesweit über 8000 Gebäude in ein rotes Licht gehüllt. So auch in Villingen, wo sich zwei Eventagenturen an dieser Aktion beteiligt haben. Mit vielen Bildern!

Night of Light am Montag Abend am Romöusturm in Villingen. | Bild: Hans-Juergen Goetz