In der Nacht zu Dienstag ging es in der Färberstraße hoch her – die Polizei musste mehrere Einsätze fahren, um die Lage unter Kontrolle zu halten.

3 Uhr: Verletzte ins Klinikum eingeliefert

Gegen 3 Uhr geriet nach Angaben von Jörg-Dieter Kluge, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, ein betrunkenes Brüderpaar im Alter von 24 und 30 Jahren in der Bogengasse in Streit mit einer unbekannten Personengruppe.

Kluge weiter: „Bei dem schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung ausartenden Streit zogen sich beide Männer, die mit knapp 1,3 Promille und über 1,7 Promille deutlich alkoholisiert waren, leichte Verletzungen zu.“

Ein Rettungsdienst habe die Personen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittele wegen Körperverletzung.

Für viele Anwohner eine Plage: Fensterbänke und Eingänge werden als Flaschendepot missbraucht. | Bild: Hahne, Jochen

4 Uhr: Junge Frau randaliert beim Türsteher

Kurz nach 4 Uhr habe, so Kluge weiter. „Eine junge Frau vor einer Gaststätte in der Färberstraße randaliert, da sie ein Security-Angestellter in ihrem betrunkenen und aggressiven Zustand nicht mehr in das Lokal lassen wollte.“

Auch einer herbeigerufenen Streife sei es „nicht gelungen, die völlig außer sich geratene 23-Jährige zu beruhigen“, so der Polizei-Sprecherweiter.

Er ergänzt: „Sie beleidigte die Polizisten und schlug um sich, als sie die Beamten in Gewahrsam nahmen. Eine Polizistin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.“

Einer Freundin sei es schließlich gelungen, die junge Frau zu beruhigen, auf der Polizeiwache abzuholen und sie nach Hause zu bringen.

Die 23-Jährige müsse nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

5 Uhr: Frau schlägt Mann und flüchtet

Kurz nach 5 Uhr habe laut Jörg-Dieter Kluge „eine angetrunkene 24-Jährige in der Färberstraße auf einen 25-jährigen Mann eingeschlagen“. Die Angreiferin sei daraufhin geflüchtet. Eine Streife habe dies jedoch beobachtet. Die Beamten hätten die junge Frau einholen und kontrollieren können.

Der Polizeisprecher weiter: „Dabei verweigerte sie die Angabe ihrer Personalien. Die Polizisten fanden jedoch ihren Personalausweis und sprachen der Frau nach der Überprüfung einen Platzverweis aus. Auch sie bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung und zusätzlich wegen der Verweigerung ihrer Personalien.“

Die Nacht zu Dienstag war die zweite Freinacht nach der Nacht zum Montag. Die Färberstraße ist über die Fastnacht videoüberwacht. Immer wieder wird auch in der Kommunalpolitik darüber debattiert.

Befürworter von allgemeiner Videoüberwachung führen dabei ins Feld, Kameras könnten Gewaltexzesse vermeiden.