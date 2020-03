von Autorenzeile

Erfolg hatte eine Anfrage des Villinger CDU-Stadtrats Friedrich Bettecken. Er sieht das Linksabbiegen vom Parkplatz des E-Centers in der Vockenhauser Straße als viel zu gefährlich an. Das sollte verboten werden. Dem hat sich nun die Verkehrskommission angeschlossen, wie Oberbürgermeister Jürgen Roth im Gemeinderat bekannt gab. Nun folgen zur weiteren Abstimmung noch Gespräche mit dem Grundstückseigentümer sowie der Geschäftsleitung des E-Centers.

Bettecken selbst hatte sich Ende vergangenen Jahres zu Wort gemeldet, weil er stadteinwärts fahrend schon zum zweiten Mal mit voller Wucht gerammt wurde. Eine Autofahrerin war aus der Einfahrt des E-Centers, im Volksmund immer noch „Wüba“ nach dem dort früher stehenden mehrgeschossigen Bau benannt, geschossen und hatte Betteckens Wagen voll in die Seite gerammt. Für den Stadtrat war es nicht das erste Mal: Vor etwa neun Jahren war ihm das schon einmal passiert.

Doch selbst wenn es nicht zu Unfällen kommt, ist gerade dieser Bereich in Stoßzeiten immer wieder ein Brennpunkt. Auf der Vockenhauser Straße müssen Autos oft abrupt bremsen oder ausweichen. Ende Januar hat sich jetzt die kleine Verkehrskommission damit befasst.

Drei Unfälle pro Jahr

In diesem Rahmen trug ein Vertreter vom Polizeipräsidium Konstanz die Unfallzahlen von 2017 bis 2019 vor. Es sei tatsächlich zu einigen Zusammenstößen bei Abbiegevorgängen – durchschnittlich drei pro Jahr ohne Verletzte – gekommen. Dennoch handele es sich um keine „Unfallhäufungsstelle“. Es sei aber festzustellen, dass 90 Prozent der Zusammenstöße mit einer Beteiligung von Linksabbiegern aus dem Parkplatz des E-Centers erfolgten. Diese müssen neben fünf Fahrspuren auf der Vockenhauser Straße auch die querenden Fußgänger und Radfahrer beachten, was manche Verkehrsteilnehmer offensichtlich überfordere.

Weitere Maßnahmen

Wegen dieser Schwierigkeit sprachen sich die Teilnehmer der Verkehrskommission laut Oberbürgermeister Roth dafür aus, das Linksabbiegen aus dem Parkplatz zu untersagen. Begleitend hierzu soll die Ausfahrt nach links durch das Aufbringen von zusätzlichen, baulichen Elementen erschwert werden. Eine darüber hinausgehende Errichtung von Leitelementen auf der Fahrbahnmitte der Vockenhauser Straße sei vorerst nicht vorgesehen, da dies den Winterdienst erschwere.