Ende April soll die lange geplante und intensiv vorbereitete Sanierung des Marktplatzes und der darunterliegenden Tiefgarage beginnen. Dann wird es Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer und Fußgänger geben.

Bei einem Pressetermin stellten Bürgermeister Michael Rieger, Stadtbaumeister Alexander Tröndle, Ordnungsamtsleiter Markus Esterle und Jürgen Pfaff von Faktor Grün explizit vor, womit Anwohner, Einzelhandel und Innenstadtbesucher in den kommenden zwei Jahren rechnen müssen.

Ohne Einschränkungen geht es nicht

„Wir haben uns intensive Gedanken gemacht, wie wir die Beeinträchtigungen für die Bürger und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich halten können. Aber ganz ohne Einschränkungen wird es nicht gehen“, sagte Rieger.

Lange habe man auf ein Sanierungskonzept hingearbeitet, jetzt gelte es, „die Baustelle zu händeln und den Verkehr in den Griff zu bekommen“.

Zuerst Abbruch am Marktplatz

Alexander Tröndle wies auf die Besonderheit der Großbaustelle hin, die genau so groß ist, wie die Baustelle vor 50 Jahren, als die Innenstadt damals neu gemacht wurde. „Damals hatten die Planer ein großes Loch. Wir haben die Herausforderung, dass wir auf zwei Ebenen aufeinander abstimmen müssen und viele Schnittstellen wie Anwohner, private Eigentümer und Gebäudekanten haben. Wir mussten zahlreiche privatrechtliche Vereinbarungen treffen“, legte der Stadtbaumeister die Arbeit im Vorfeld dar.

Die Eigentümer seien von Anfang an in die Planungsmaßnahmen involviert worden, vor kurzem wurden die Anwohner ausführlich informiert.

Neuer Zeitplan Laut aktuellem Zeitplan sollen die Bauarbeiten zur Stadtkernsanierung nun am 25. April beginnen. Aufgrund der Größe der Maßnahme, „die größte Baumaßnahme von St. Georgen seit 50 Jahren“, plant die Stadtverwaltung einen Spatenstich mit kleinem Baustellenfest, das möglicherweise am Tag des Städtebaus am Samstag, 13. Mai, stattfinden soll. An diesem Tag wird es auf jeden Fall auch Führungen durch das neue Bürgerhaus Roter Löwen geben. Zudem soll es dann auch Informationen zur Sanierung des Rathauses geben.

Planer Jürgen Pfaff zeigte den Zeitplan auf. Ab Ende April, Anfang Mai wird mit den Abbrucharbeiten des Marktplatzes begonnen. Beginn ist laut Pfaff im Bereich zwischen Sparkassengebäude und Haus Am Markt 3. Wie Jürgen Pfaff erläutert, wird die Oberflächenneugestaltung des Marktplatzes in verschiedenen Abschnitten erfolgen.

So wird der Marktplatz nicht mehr lange aussehen. Ab 25. April wird mit der Umgestaltung begonnen. | Bild: Sprich, Roland

Die Überquerung des rundum eingezäunten Platzes ist für Fußgänger dadurch zeitweise nur eingeschränkt möglich. Und die Zugänge ändern sich immer wieder. „Es ist viel Flexibilität im Baubetrieb nötig“, so Pfaff.

Tiefgarage in selbem Zeitraum

Im selben Zeitrahmen wird mit der Betonsanierung der Marktplatztiefgarage begonnen. Um den dadurch fehlenden Parkraum zumindest teilweise zu kompensieren, steht die Rathaustiefgarage, die aktuell im Oberdeck für Rathausbeschäftigte reserviert ist, komplett zur Verfügung.

Die Tiefgarage unter dem Marktplatz. | Bild: Ganter, Patrick

Straße wird gesperrt

Ab Juli, laut Bauzeitplan bis Oktober, wird dann mit dem Bau der neuen Tiefgarageneinfahrt in der Gewerbehallestraße begonnen, dort wo heute der Postparkplatz ist. „Dann wird die Zufahrt zur Gewerbehallenstraße von der Bahnhofstraße her gesperrt“, so Pfaff. Die Zufahrt zur Posttiefgarage und zu der dortigen Tierarztpraxis ist dann ausschließlich über die Gerwigstraße möglich.

Die Sperrung der Gewerbehallenstraße von der Zufahrt Bahnhofstraße ist gleichzeitig die größte andauernde Einschränkung, zumindest für den fließenden Verkehr.

Blick in die Gewerbehallestraße. Die Zufahrt zur Posttiefgarage und der dortigen Tierarztpraxis wird im Sommer und Herbst nur über die Gerwigstraße möglich sein. | Bild: Sprich, Roland

Beim ruhenden Verkehr, sprich bei den Parkplätzen, sieht die Sache dagegen anders aus. Neben der Marktplatztiefgarage fallen auch die Stellplätze im Bereich Obere Gerwigstraße, vor dem ehemaligen Lebensmittelmarkt, weg, da der Platz dort für die Lagerung von Baumaterialien benötigt wird. Gleichzeitig wird die obere Gerwigstraße ab der Einfahrt Schulstraße bis Kreuzung Gewerbehallenstraße zur Einbahnstraße.

Diese Parkplätze in der oberen Gerwigstraße fallen mit Beginn der Baumaßnahme an der Tiefgarage und am Marktplatz weg. Hier müssen Baumaterialien gelagert werden. | Bild: Sprich, Roland

Um die Parkplatzsituation zumindest etwas zu entspannen, wird die Stadt in der unteren Gerwigstraße bergwärts 24 zusätzliche Parkplätze markieren. Aufgrund der dadurch schmaleren Straße im Begegnungsverkehr wird die Geschwindigkeit dort auf 30 Stundenkilometer begrenzt.

Appell an Berufstätige

Bürgermeister Rieger appelliert an die Berufstätigen, die mit dem Auto in den Unternehmen in der Innenstadt arbeiten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Stadtkerns zu parken. Parkflächen stünden beispielsweise im Schmiedegrund und auf dem Roßberg zur Verfügung. „Wir tun, was wir können, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, dass man in Zukunft weitere Wege in Kauf nehmen muss“, so der Bürgermeister.