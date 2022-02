Die Impf- und Booster-Motivation in der Bevölkerung scheint wieder erlahmt zu sein. Die Zahl der Impfungen im Schwarzwald-Baar-Kreis haben, wie fast überall, in den letzten zwei Wochen spürbar nachgelassen. In den Impfstützpunkten in Villingen-Schwenningen, St. Georgen und Donaueschingen gibt es derzeit noch viele freie Termine. Bring das neue Vakzin des Herstellers Novavax der Impfkampagne wieder neuen Schwung?

Bei den Impfungen hinkt der Landkreis noch immer dem Landesschnitt hinterher: Sind landesweit 72,5 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft, liegt der Landkreis mit 70,1 Prozent noch immer zurück. Noch gravierender sieht es bei der Drittimpfung aus: Der Landkreis liegt mit neun Prozent hinter dem Landesdurchschnitt (53,2 Prozent).

Gibt es bald wieder lange Schlangen am Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Center wie hier Anfang Dezember 2021? Ein neuer Impfstoff könnte die nachlassende Impfbereitschaft wieder beflügeln. | Bild: Matthias Jundt

„Wir schauen jetzt mit gewisser Spannung auf die Lieferung des Novavax-Impfstoffs“, sagt Rainer Gojowczyk, der Ärztliche Leiter der Impfstützpunkte im Landkreis. Denn bekannt ist: Viele bisherige Impfskeptiker setzen in dieses neue Produkt große Hoffnungen. Wer keinen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna will, hat damit eine Alternative. Ab dem 21. Februar soll dieser Impfstoff in Deutschland verfügbar sein.

Der neue Impfstoff Das neue Vakzin des amerikanischen Pharma-Unternehmens Novavax heißt Nuvaxovid (NVX-CoV2373) und ist ein proteinbasiertes Vakzin. Anders als die bisher verfügbaren Impfstoffe enthält es winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Das Vakzin arbeitet nach dem gleichen Mechanismus, wie klassische Totimpfstoffe wirken, etwa bewährte Impfstoffe gegen Hepatistis, Polio, Tetanus oder Grippe. Manche Impfskeptiker halten diese Form der Impfung daher für sicherer als die neuartigen Vakzine gegen Corona von Biontech/Pfizer und Moderna, die mittels mRNA-Technik das Immunsystem stimulieren. Allerdings handelt es sich nicht um einen Totimpfstoff im engeren Sinn: Das Virus, das gespritzt wird, stammt aus dem Labor und ist dem tatsächlichen Erreger nur nachempfunden. Klassische Totimpfstoffe indes enthalten abgetötete Virenbestandteile des tatsächlichen Virus.

In Rheinland-Pfalz hat es bereits einen immensen Ansturm auf die Impftermine mit dem neuen Novavax-Produkt gegeben, berichtet Gojowczyk. Das macht Hoffnung, dass sich zumindest einige bisher Ungeimpfte nun doch für eine Schutzimpfung entscheiden.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wartet man allerdings mit der Freischaltung von Impfterminen mit Novavax noch ab. „Wir stellen unsere Impftermine erst ein, wenn wir wissen, wie viel wir wann kriegen und ob es Personengruppen gibt, die bevorzugt geimpft werden“, sagt er.

Termine erst Mitte/Ende Februar

Denn die ersten Chargen des neuen Impfstoffs sollen nach bisherigen Ankündigungen zunächst vor allem für ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich reserviert werden. Ob dies tatsächlich so kommt, müssen die Verantwortlichen in den Impfstützpunkten allerdings erst noch abwarten.

Allgemein verfügbare Termine für den Novavax-Impfstoff, so vermutet Rainer Gojowczyk, werden daher in den Impfstützpunkten im Schwarzwald-Baar-Kreis wohl erst Mitte oder Ende Februar verfügbar sein.