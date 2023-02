Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden Von wegen für die Katz: So hilft der Tierschutzverein VS mit den 10.000 Euro Preisgeld Dem Tierschutzverein Villingen-Schwenningen geht die Arbeit nicht aus. Vor allem auf wild lebenden Katzen liegt das besondere Augenmerk. In sie wird auch das Preisgeld aus dem Vereinswettbewerb investiert – kreisweit.

Eine streunende Katze in einem Transportkäfig: So bringen die Tierschützer die Katzen in die Tierarztpraxen, wo sie kastriert und gekennzeichnet werden. Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen deckt mit seiner Arbeit einen Großteil des Landkreises ab. | Bild: Theresia Lydia Schonhardt